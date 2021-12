Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich gestern im Vorfeld der Fed-Sitzung nur wenig bewegt. Immerhin lag der DAX die meiste Zeit des Tages über im Plus. Am Ende ging er knapp 0,2 Prozent höher bei 15.476 Zählern aus dem Handel. Marktidee: Evotec. Die Aktie von Evotec war gestern mit einem satten Plus stärkster Wert im MDAX. Dabei brach der Kurs aus einer mehrtägigen Konsolidierung aus und markierte ein Zwei-Monats-Hoch. Aus technischer Sicht steht jetzt der Test einer übergeordnet kritischen Hürde bevor. Ein Anstieg darüber würde eine Fortsetzung des Aufwärtstrends signalisieren und neue Kursziele freimachen.