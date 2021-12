AT&S hat für den Kulim Hi-Tech Park (KHTP), ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um das in Bau befindliche AT&S-Werk in Malaysia künftig mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Der Bau der Anlage ist bereits im Gang, sie soll bis 2024 betriebsbereit sein. AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer: "AT&S bekennt sich zu den Grundsätzen von Environment, Social und Corporate Governance (ESG). Daher ist es ein sehr wichtiger Schritt für uns, auf Solarenergie zu setzen, um unser malaysisches Werk im Kulim Hi-Tech Park zu betreiben. Wir streben CO2-Neutralität für unsere Fertigung an und sind überzeugt, dass diese Maßnahme ein weiteres wichtiges Element unserer verantwortungsvollen und grünen Unternehmenskultur ist. Wir verpflichten uns dazu, unseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...