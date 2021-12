NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen.

Er rechne am Logistikmarkt mit einer weiter nur langsamen Normalisierung, schrieb Analyst Samuel Bland in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf 2022. Viele Indikatoren deuteten sogar auf eine weitere Verschärfung mit weiter verengten Kapazitäten hin. Der Kurs der Deutsche-Post-Aktie hinke den Papieren anderer Wettbewerber seiner Ansicht nach hinterher, was unberechtigt sei./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

