Am Donnerstag geht es für den deutschen Leitindex wieder kräftig nach oben.Der DAX eröffnete 1,5 Prozent höher bei 15.708,94 Zählern.Der neue geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Inflationsbekämpfung sorgt am Donnerstag an den Börsen für Klarheit und lässt die Kurse steigen.US-Notenbank will geldpolitische Zügel straffenDie Fed will schneller aus ihrer extrem ...

