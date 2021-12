Hannover (www.anleihencheck.de) - Wir wiederholen es an dieser Stelle bereits seit einigen Wochen, dass sich das Jahr 2021 dem Ende neigt, der Primärmarkt aber offenkundig noch nicht am Ende ist, so die Analysten der Nord LB.So sei es auch nicht unüblich, dass Emittenten den Dezember für ein mögliches Pre-Funding nutzen würden. Mit einem adäquaten Timing und bei Berücksichtigung der spezifischen Situation des entsprechenden Instituts könne dieser Weg von Erfolg gekrönt sein. Mit der Bank of Nova Scotia (BNS) habe ein kanadischer Emittent den Primärmarkt in der vorweihnachtlichen Zeit in jedem Fall mit einer erfolgreichen Platzierung beschert. Tatsächlich handele es sich bei der EUR-Benchmark bei sechsjähriger Laufzeit und mit einem Volumen von EUR 1,75 Mrd. um die größte Emission des Jahres 2021. ...

