Starke News haben der Aktie von Valneva am Donnerstag kräftig Auftrieb verliehen. Auf Tradegate gewinnt das Papier am frühen Vormittag knapp acht Prozent auf 24,18 Euro. Studiendaten zum Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 fielen sehr vielversprechend aus.Das französisch-österreichische Unternehmen meldete aus Testreihen in ersten Ergebnissen eine "hervorragende Immunreaktion" auf die Booster-Impfung mit VLA2001. Laut Valneva bestätigen die ersten Ergebnisse, dass VLA2001 die Immunität der Teilnehmer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...