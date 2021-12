Der Euro hat sich am Donnerstag im europäischen Frühhandel etwas höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1300 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (1,1268 Dollar). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag 1,1262 Dollar festgesetzt. Die US-Notenbank hat am Mittwochabend den Markterwartungen entsprochen und ein schnelleres ...

