Unterföhring (ots) -16. Dezember 2021. Das kann sich sehen lassen: Hervorragende 16,8 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen sehen "TV total" am Mittwochabend auf ProSieben. Im Anschluss holt ZOL 7,1 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Bereits am Nachmittag verfolgen sehr gute 11,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen die besondere Call-in-Show "Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft".Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ihren Arbeitgeber verloren. Deswegen mussten sie sich ganz in die Dienste des Senders stellen und eine Stunde mit der Call-in-Show auf Sendung gehen.ProSieben ist mit 9,3 Prozent Marktanteil ganz klar der stärkste Sender am Mittwoch."TV total" mittwochs, ab 20:15 Uhr, wöchentlich auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 15.12.2021 (vorläufig gewichtet: 16.12.2021)