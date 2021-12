Über die JDC-Plattform wird die Fondspolice Mediolanum Life von MIL angeboten. Mit eingebautem, intelligentem Timer werden die Volatilitäts- und Timing-Probleme von Aktienmarktanlagen gelöst. Es kann aus drei Aktienfondskörben gewählt werden. Mediolanum International Life (MIL) bietet in Deutschland seine Fondspolice Mediolanum Life Plan mit intelligenter Investmentstrategie "Intelligent Investment Strategy" (IIS) an. In Italien und Spanien gibt es "IIS" bereits seit 2016. Jung, DMS & Cie. (JDC) ...

