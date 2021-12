Velodyne präsentiert Lidar-basierte Lösungen für Automobil, Industrie, Infrastruktur und Robotik

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) wird seine revolutionären Lidar-Sensoren und -Software auf der CES 2022 im Las Vegas Convention Center Tech East, West Hall Stand Nr. 6005 demonstrieren. Velodyne wird hervorheben, wie seine Lidar-Technologie autonome Lösungen antreibt, die Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Nachhaltigkeit, Effizienz und Datenschutz bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211214005450/de/

At CES 2022, Velodyne Lidar will demonstrate its revolutionary lidar sensors and software which power autonomous solutions that bring safety, sustainability, efficiency and privacy benefits. (Photo: Velodyne Lidar)

Velodyne wird am 5. Januar um 11:45 Uhr PST eine Pressekonferenz am Stand mit CEO Dr. Ted Tewksbury veranstalten. Velodyne wird zeigen, dass es heute das einzige Lidar-Unternehmen ist, das mit seinen hochmodernen Hardware- und Softwarelösungen einen vollständigen Kreis von Autonomie und Sicherheit in einer Vielzahl von Märkten bieten kann, darunter Automobil, Industrie, Infrastruktur und Robotik.

"Die CES-Besucher können das breite Sensor- und Softwareportfolio von Velodyne sowie die leistungsstarke Lidar-Technologie sehen. Wir zeigen, wie unsere Lidar-basierte autonome Technologie die Zukunft der Automobil-, Industrie- und Robotikbranche gestaltet und zu einer nachhaltigen und effizienten Infrastruktur beiträgt. Mit unserer Fähigkeit, in großem Maßstab zu produzieren, sind wir in der Lage, von der ersten Welle der Massenvermarktung von Lidar-Lösungen zu profitieren", sagte Dr. Tewksbury.

Wegweisende Lidar-Sensoren und -Software

Am Velodyne-Stand haben Aussteller, Kunden und Industriepartner die Möglichkeit, von den Führungskräften und technischen Experten von Velodyne zu erfahren, wie die Sensoren und Software des Unternehmens Lidar-basierte Sicherheit und Autonomie demokratisieren. Zu den Produkten, die Velodyne präsentieren wird, gehören:

Der Alpha Prime ist der optimale Langstreckensensor für autonome Mobilität. Die Weltklasse-Kombination des Alpha Prime aus Reichweite, Bildschärfe und Sichtfeld erkennt Fahrbahnobjekte zuverlässig und präzise. Dieser hochmoderne Sensor erzeugt eine hochwertige Punktwolke bei einer Vielzahl von Lichtbedingungen mit fortschrittlicher Sensor-zu-Sensor-Interferenzminderung, Energieeffizienz und thermischer Leistung.

Der Solid-State-Velarray H800 von Velodyne ist ein Lidar-Sensor, der für Leistung auf Automobilniveau ausgelegt ist. Der Sensor basiert auf der bahnbrechenden proprietären Micro-Lidar-Array-(MLA-)Architektur von Velodyne. Mit kombinierter Weitbereichswahrnehmung und einem breiten Sichtfeld ist der Velarray H800 für die sichere Navigation und Kollisionsvermeidung in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Mobilitätsanwendungen ausgelegt, um fortschrittliche Fahrerassistenz zu erzielen.

Velarray M1600, gebaut mit Velodynes MLA, bietet eine hervorragende Nahfeldwahrnehmung für eine sichere Navigation und ermöglicht berührungslose Bewegungen und Lieferroboter für die letzte Meile, die autonom und sicher ohne menschliches Eingreifen arbeiten können. Dieser langlebige und kompakte Sensor kann in verschiedenen Umgebungen und Wetterbedingungen eingesetzt werden und kann das ganze Jahr über bei fast jedem Wetter verwendet werden. Velodyne wird eine Live-Demonstration von Extended Reality (XR) der Velarray M1600-Sensoren anbieten.

Die Intelligent Infrastructure Solution (IIS) von Velodyne erstellt eine Echtzeit-3D-Karte von Straßen und Kreuzungen und bietet eine präzise Verkehrsüberwachung und -analyse, die mit anderen Sensortypen wie Kameras oder Radar nicht möglich ist. IIS erfasst zuverlässig Daten bei allen Licht- und Witterungsverhältnissen, kann ganzjährig betrieben werden und schützt gleichzeitig die Privatsphäre der Menschen. Die Lösung kann Probleme mit der Verkehrssicherheit vorhersagen, diagnostizieren und beheben und so Kommunen und anderen Kunden helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Das Vella Development Kit (VDK) vereinfacht den Aufbau autonomer Lösungen. VDK bietet Zugriff auf die bahnbrechende Vella-Wahrnehmungssoftware von Velodyne in Verbindung mit seinen erstklassigen Lidar-Sensoren. Das Software-Toolkit ermöglicht es Kunden, Lidar mit einer Standardbibliothek von Funktionen zu verbinden. VDK treibt die Lösungsentwicklung voran und beschleunigt die Markteinführungszeit, um Lidar-Funktionen für autonome Fahrzeuge, ADAS, mobile Liefergeräte, Industrierobotik, Drohnen und mehr bereitzustellen.

Autonome Lösungen, die Industrien verändern

Der Stand wird Produkte und Präsentationen von Kunden und Partnern präsentieren, die die Lidar-Technologie von Velodyne in einer Reihe von transformativen Lösungen einsetzen, darunter Automobil, Logistik, Kartierung, Robotik, Verkehrsüberwachung, Vegetationsmanagement und mehr. Die Demonstrationen der autonomen Lösung sind:

Bluecity-Lösungen erleichtern die Verbesserung der Verkehrssicherheit und Mobilität in den Straßennetzen, indem sie Echtzeit-Verkehrsdaten und -analysen mithilfe innovativer Technologien bereitstellen. Das Unternehmen hat eine KI-gestützte Software entwickelt, die in die Lidar-Sensoren von Velodyne integriert ist, um Verkehrsnetze zu überwachen, Echtzeit-Verkehrsdaten und -analysen zu generieren. Bluecity wird seine KI-Technologie bei Velodynes Intelligent Infrastructure Solution (IIS)-Demo auf dem Stand präsentieren.

Die fahrerlose EasyMile-Technologie ist das Herzstück preisgekrönter Lösungen für Mobilität, Intralogistik und mehr. Am Velodyne-Stand wird TractEasy zu sehen sein, die autonome Abschleppwagenlösung des Unternehmens, die Lieferketten mit Cross/Indoor-Outdoor, 24/7 Materialumschlag an Flughäfen, Fabriken und Industriestandorten optimiert.

Emesent ist führend in der Lidar-basierten Drohnenautonomie und -kartierung mit Schwerpunkt auf Untertagebergbau und Inspektion von Industrieanlagen. Das Produkt Hovermap des Unternehmens ist ein vielseitiger und intelligenter Lidar-Scanner, der die Kartierung unzugänglicher Bereiche sicher, einfach und schnell macht. Die Hovermap wird am Velodyne-Stand in einen Boston Dynamics Spot-Roboter integriert.

Exyn Technologies hat Pionierarbeit bei autonomen Flugrobotersystemen für komplexe, GPS-verweigerte Umgebungen geleistet. Die Full-Stack-Lösung des Unternehmens ermöglicht den flexiblen Einsatz einzelner oder mehrerer Roboter, die intelligent navigieren und sich in Echtzeit dynamisch an komplexe Umgebungen anpassen können. Exyn wird eine neue pilotenlose Drohne vorstellen, die für den autonomen Flug in Umgebungen mit hohem Risiko ausgelegt ist, und ihre Lösung am Velodyne-Stand demonstrieren.

MOBILTECH bietet einen 3D-Rauminformationsdienst, der Kartierungs-, Lokalisierungs-, Wahrnehmungs- und Sensorfusionstechnologien verwendet. Das Unternehmen bietet ein Portfolio von 3D-Mapping-Scannern an, darunter die Lidar-Sensoren von Velodyne, die im Fahrzeug-, Handheld- und unbemannten Luftfahrzeugmodus eingesetzt werden können. MOBILTECH wird während der Konferenz eine Präsentation am Velodyne-Stand anbieten.

Navya wird sein Autonom Shuttle demonstrieren, eine revolutionäre Reiselösung für die erste und letzte Meile. Autonom, elektrisch und gemeinsam genutzt, bedient das Shuttle Städte und private Standorte auf der ganzen Welt, indem es eine immer flüssigere Mobilität ermöglicht. Ohne Lenkrad und Pedale ist Autonom Shuttle auf dem neuesten Stand der Multisensor-Technologie, einschließlich des Lidars von Velodyne, das es ihm ermöglicht, in Echtzeit mit seiner Umgebung zu interagieren.

Renu Robotics ist ein Branchenführer bei autonomen Vegetationsmanagementsystemen. Der Renubot des Unternehmens ist ein vollständig autonomer, vollelektrischer Mäher, der Solar- und Energieanlagen hilft, Kosten, Zeit und CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig das Gelände für die maximale Leistung der Anlage aufrechtzuerhalten. Am Velodyne-Stand wird ein Renubot ausgestellt.

Roborace wird seinen DevBot 2.0 demonstrieren, ein vollelektrisches, autonomes Fahrzeug, das die Lidar-Sensoren von Velodyne enthält. Roborace ist der weltweit erste Wettbewerb für Mensch Maschine-Teams, um die Entwicklung ihrer automatisierten Fahrsysteme zu testen.

Der mobile Roboter Boston Dynamics Spot kann mit beispielloser Mobilität im Gelände navigieren und ermöglicht es Unternehmen, routinemäßige Inspektionsaufgaben und Datenerfassung sicher, genau und häufig zu automatisieren. Auf der CES wird Velodyne Spot vorführen, der in den Lidar-Scanner Hovermap von Emesent integriert ist.

Twinny entwickelt und produziert Indoor-KI-Autonome Fahrroboter. Die Produktfamilie von Twinny umfasst NarGo, einen vollständig autonomen Frachtroboter, der schwere Güter transportiert, während er einer Person in einer Einzelhandels- oder Lagerumgebung folgt. Es enthält auch NarGo Follower, einen Frachtroboter, der NarGo folgt und zusätzliche Transportkapazität bietet. Twinny wird während der Konferenz eine Präsentation am Velodyne-Stand anbieten.

Wie Lidar-Lösungen die Chancengleichheit im Transportwesen steigern können

Auf der CES-Konferenz wird Christina Aizcorbe, Vizepräsidentin für Regierungsangelegenheiten von Velodyne, in einem Panel sprechen, in dem untersucht wird, inwiefern Verkehrstechnologien ein Schlüsselfaktor für mehr Sicherheit, Zugänglichkeit und Mobilität für alle Reisenden sind. Frau Aizcorbe wird erörtern, wie Lidar-basierte Transportlösungen die Bemühungen um Barrierefreiheit vorantreiben und auch Sicherheit Die Sitzung mit dem Titel "Leveraging Technology for Transportation Equity" findet am 6. Januar um 11:00 Uhr PST im LVCC, West Level 2, W213-215 statt.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (FAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.velodynelidar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über die Zielmärkte von Velodyne, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen und den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte "schätzt", "prognostiziert", "erwartet", "geht davon aus", "rechnet damit", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "strebt", "dürfte", "kann", "wird", "sollte", "zukünftig", "schlägt vor" und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Wichtige Faktoren, unter anderem solche, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken können, sind Ungewissheiten in Bezug auf die staatliche Regulierung und die Akzeptanz von Lidarsystemen, die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und seiner Kunden, die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu bewältigen, die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan umzusetzen, Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Velodyne-Kunden, ihre Produkte zu vermarkten, und die endgültige Marktakzeptanz dieser Produkte; die Quote und der Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und sensorbezogener Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder möglicherweise verfügbar werden; Ungewissheiten im Zusammenhang mit aktuellen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne und potenziellen Rechtsstreitigkeiten, in die Velodyne verwickelt ist, oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; und allgemeine wirtschaftliche und marktbezogene Bedingungen, die sich auf die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Velodyne auswirken. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Geschäft von Velodyne finden Sie in den Abschnitten "Erörterung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses durch das Management" und "Risikofaktoren" der bei der SEC eingereichten Unterlagen von Velodyne. Dies schließt u. a. den Jahresbericht auf Formblatt 10-K und die Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q ein. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die Velodyne zum Datum dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211214005450/de/

Contacts:

Velodyne Anlegerbeziehungen

InvestorRelations@velodyne.com

Velodyne Medien

Codeword

Liv Allen

velodyne@codewordagency.com