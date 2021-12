Wiesbaden (ots) -Der Arbeitgeberverband HessenChemie spendet pünktlich zur Vorweihnachtszeit 1.000 Euro an den gemeinnützigen Verein Erica's Manna Mobil, der kostenfreie Mittagessen an bedürftige Jugendliche ausgibt. Möglich geworden war die Spende durch den Honorarverzicht von Alexander Schmieden, Geschäftsführer der just ask! GmbH."Wir arbeiten schon seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll mit Herrn Schmieden von just ask! im Rahmen unserer HessenChemie-Akademie zusammen", erzählt Jürgen Funk, der für Ausbildungsthemen zuständige Geschäftsführer von HessenChemie. "Als Herr Schmieden mit der Idee auf mich zukam, auf sein Honorar in Höhe von 1.000 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Organisation zu verzichten, hat uns das sehr gefreut. Ich war sofort bereit, die Idee in die Tat umzusetzen", so Funk.Die Wahl fiel auf den gemeinnützigen Verein Manna Mobil, dessen Arbeit Mitarbeitende von HessenChemie im Rahmen von "Wiesbaden engagiert" bereits vor einigen Jahren persönlich kennenlernen durften. Der Verein vergibt seit 2007 gesunde und kostenfreie Mittagessen an Kinder und Jugendliche in Wiesbaden. Jedes Kind, das Hunger hat und Gemeinschaft sucht, ist bei Manna Mobil willkommen. Neben dem frisch gekochten Mittagessen erfahren die Jugendlichen das Zusammensein in einer guten Gemeinschaft, es werden Regeln und Werte vermittelt und Hilfestellungen gegeben."Unsere jungen Gäste kommen aus vielen Herkunftsnationen, haben einen unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergrund. Das bringt viel Lebendigkeit an den Tisch. Integration ist bei uns aber keine Einbahnstraße, man lernt immer voneinander", betont Gabriele Abshagen, Geschäftsführerin von Erica's Manna Mobil e.V.. "Über die Zuwendung haben wir uns natürlich sehr gefreut. Mit der Spende werden wir weitere Mittagessen finanzieren und können so noch mehr Kinder und Jugendliche erreichen.""Die Idee von Manna Mobil, ein gesundes Mittagessen mit Hausaufgabenhilfe, Gemeinschaft und einem anregenden Tischgespräch zu verbinden, hat mich sofort begeistert", betont Alexander Schmieden, Geschäftsführer der just ask! GmbH. Viele Jugendliche hätten leider nicht die Möglichkeit, sich mit ihren Eltern oder der Familie über aktuelle gesellschaftliche Themen - momentan bspw. das Impfen oder die neue Bundesregierung - auszutauschen. "Dass Manna Mobil diese wichtige Orientierung übernimmt, finde ich einfach klasse", so Schmieden.Weitere Informationen zu Erica's Manna Mobil e.V. finden Sie aufwww.mannamobil.de und zu just ask! GmbH aufwww.rebel-your-skills.de.Über HessenChemieIm Arbeitgeberverband HessenChemie sind 310 Mitgliedsunternehmen mit 105.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen und kunststoffverarbeitenden Industrie sowie einiger industrienaher Serviceunternehmen zusammengeschlossen. HessenChemie vertritt die tarif- und sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Gewerkschaft, Politik und Öffentlichkeit und unterstützt seine Mitglieder unter anderem auch bei der Nachwuchskräftesicherung.Pressekontakt:Arbeitgeberverband Chemie undverwandte Industrien für das Land Hessen e.V.Jürgen Funk, PressesprecherTelefon 0611/7106-49Murnaustraße 12, 65189 WiesbadenE-Mail: funk@hessenchemie.deInternet: www.hessenchemie.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband HessenChemie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53824/5100891