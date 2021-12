München, Bayern (ots) -Teleskope sammeln immer größere Datenmengen über das Universum und ermöglichen so ein besseres Verständnis der fundamentalen Eigenschaften unseres Kosmos. Die Schwierigkeit liegt dabei darin, aus der Beobachtung großer Teilbereiche des Universums nahezu unsichtbare Signale mit großer Genauigkeit zu rekonstruieren. Im Rahmen der "KI Lectures" der LMU skizziert Professor Daniel Grün, Inhaber des Lehrstuhls für Astrophysik, Kosmologie und Künstliche Intelligenz an der Fakultät für Physik der LMU, wie Analysemethoden der Künstlichen Intelligenz hier helfen können.Dazu laden wir Sie zu einer virtuellen Veranstaltung im Rahmen der "KI Lectures" der LMU ein:Prof. Daniel Grün"Das Universum im Maschinenhirn -Künstliche Intelligenz in der Kosmologie"Dienstag, 11. Januar 202218.15-19.45 UhrAnmeldung unter: Webinar Registration - Zoom (https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/WN_bt9XmtZfQ3Sm9nlL9wpd8w)Über eine Chat-Funktion werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu stellen.Im Rahmen der Veranstaltung erklärt Daniel Grün die Bedeutung spezieller Architekturen und Trainingsmethoden, die die neuesten kosmologischen Messungen bereits heute entscheidend unterstützen. Zudem gibt der Astrophysiker einen Ausblick auf den Einsatz sogenannter generativer Modelle, mit denen die Maschine aus den verfügbaren Daten sozusagen lernt, wie die schwer greifbaren Strukturen des Universums in Wirklichkeit aussehen.Der Vortrag findet im Rahmen der achtteiligen virtuellen "KI Lectures" statt, in denen Forscherinnen und Forscher der LMU aus unterschiedlichen Fachdisziplinen die vielfältigen Facetten von Künstlicher Intelligenz, ihre Auswirkungen und Anwendungsmöglichkeiten in der Breite der Wissenschaften beleuchten.Weitere Informationen über diese Veranstaltung und die gesamte Reihe:www.lmu.de/ki-lecturesPressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/5100933