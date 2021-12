DJ Bund plant 2022 mit Auktionsvolumen von rund 410 Mrd EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund will im kommenden Jahr nominalverzinsliche Bundeswertpapiere in Höhe von voraussichtlich 403 Milliarden Euro im Auktionsverfahren anbieten. Die Emissionsplanung 2022 sieht vor, dass davon insgesamt 195 Milliarden Euro am Kapitalmarkt und 208 Milliarden am Geldmarkt aufgenommen werden. Zusätzlich sollen wie bereits 2021 inflationsindexierte Bundeswertpapiere in Höhe von 6 bis 8 Milliarden Euro begeben werden. Neben den Auktionen ist auch die Begebung von Bundeswertpapieren über vier Syndikate geplant.

Wie die zuständige Finanzagentur am Donnerstag weiter mitteilt, können sich für alle Bundeswertpapiere die in der Jahresvorausschau genannten Vorhaben je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen und je nach Kapitalmarktsituation noch ändern. Der Bund halte an seinem Plan aber so weit wie möglich fest, um Investoren eine verlässliche Orientierung zu geben.

Der Finanzierungsbedarf des Bundes und seiner Sondervermögen ist laut der Agentur wegen der anhaltenden Pandemiesituation insgesamt weiterhin erhöht.

Zu den mitfinanzierten Sondervermögen des Bundes gehören unter anderem der infolge der Corona-Pandemie ins Leben gerufene Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) sowie der im Zuge der Finanzmarktkrise 2008 eingerichtete Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS).

Am Kapitalmarkt sind 2022 bei den Bundeschatzanweisungen (Schätze) zwölf Auktionen geplant mit einem Gesamtvolumen von 67 Milliarden Euro. Dabei soll es vier Neuemissionen geben, die jeweils zweimal aufgestockt werden sollen.

Über zwölf Auktionen von konventionellen Bundesobligationen (Bobls) sollen insgesamt 43 Milliarden Euro finanziert werden. Geplant sind hier zwei neue Serien mit Fälligkeiten im April bzw. Oktober 2027 und jeweils fünf Aufstockungen. Die Auktionen der Bundesobligationen werden laut Mitteilung statt bisher mittwochs zukünftig dienstags durchgeführt.

Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit sollen 14 mal versteigert werden und 56 Milliarden Euro einbringen. Für Januar und Juli plant der Bund jeweils eine Neuemission. Über Bundesanleihen mit 15-jähriger Laufzeit sollen in neun Auktionen 14 Milliarden Euro finanziert werden. Für April ist die Neuemission einer 15-jährigen Bundesanleihe vorgesehen, die im weiteren Jahresverlauf sechsmal aufgestockt werden soll.

Bei 30-jährigen Bundesanleihen sind acht Auktionen mit einem Gesamtvolumen von 10,5 Milliarden Euro geplant.

Am Geldmarkt soll auch 2022 die monatliche Neuemission von Unverzinslichen Schatzanweisungen des Bundes (Bubills) mit 12-monatiger Laufzeit fortgeführt werden, jeweils im Volumen von 3 Milliarden Euro. Darüber hinaus wird es monatliche Aufstockungen der Bubills mit elf-, neun-, sechs-, fünf- und dreimonatiger Restlaufzeit geben.

Volumen Grüner Bundeswertpapiere wie 2021

Bei Grünen Bundeswertpapieren sieht die Planung ein ähnliches Gesamtvolumen vor wie 2021, nämlich 12,5 Milliarden Euro. Für das dritte Quartal 2022 plant der Bund die syndizierte Begebung einer neuen Grünen Bundesobligation mit Fälligkeit im Oktober 2027. Konventioneller Zwilling dieser Grünen Bundesobligation soll dabei die Bundesobligation mit Fälligkeit im Oktober 2027 sein, die im Juni begeben werden soll.

Daneben sind vier Aufstockungen bei den drei bereits umlaufenden 10- und 30-jährigen Grünen Bundeswertpapieren vorgesehen. Dabei avisiert die Agentur für die Aufstockung des 30-jährigen Grünen Bundeswertpapiers eine syndizierte Begebung, wobei das Emissionsvolumen im Laufe des Verfahrens festgelegt werden soll. Bei der Emission eines Grünen Bundeswertpapiers werde zeitgleich das konventionelle Zwillingswertpapier um den gleichen Betrag aufgestockt, heißt es weiter.

Auch Inflationsindexierte Bundeswertpapiere wie 2021

Für inflationsindexierte Bundesanleihen sind 2022 zehn Auktionstermine vorgesehen mit einem Gesamtvolumen von 6 bis 8 Milliarden Euro. Zusätzlich soll das Volumen der inflationsindexierten Bundesanleihe mit Fälligkeit im April 2046 im Eigenbestand des Bundes zum 3. Januar 2022 um 0,5 Milliarden Euro erhöht werden, um eine eventuelle Nachfrage zusätzlich zu den regulären Auktionen flexibel bedienen zu können.

Die Finanzagentur weist im Zuge der Emissionsplanung darauf hin, dass sich durch die Einführung von einstufigen Umschuldungsklauseln bei allen staatlichen Emittenten des Euroraums die Emissionsbedingungen für Bundeswertpapiere ändern. In diesem Zuge werden die Standard-Fälligkeitstermine bei Bundesanleihen vom 15. auf den 16. der Monate Februar, Mai, August und November angepasst. Die neuen Emissionsbedingungen werden für Neuemissionen ab dem ersten Tag des übernächsten Monats nach Inkrafttreten des ESM-Änderungsvertrages genutzt. Die taggenauen Fälligkeitstermine von neuen Bundesanleihen sollen mit den entsprechenden Quartalsaktualisierungen des Emissionskalenders bekanntgegeben werden.

Die Aktualisierung der Emissionsplanung für das zweite Quartal wird im März 2022 veröffentlicht.

