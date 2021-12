S\u00c3O Paulo (ots/PRNewswire) -- Die Übernahme stärkt die Präzenz in den Vereinigten Staaten und Europa- Rigamonti übernimmt die historischen Marken King's und Principe und den gesamten Betrieb der Gruppe in den Vereinigten Staaten sowie die vier Produktionsstätten in ItalienJBS, das weltweit führende Unternehmen für proteinhaltige Lebensmittel, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 % der King's Group durch ihre Tochtergesellschaft Rigamonti unterzeichnet, die derzeit führend in der Herstellung von Bresaola ist. Mit dieser Übernahme wird JBS in den drei größten italienischen Regionen für Schweinespezialitäten mit den Siegeln D.O.P. und I.G.P. - geschützte Ursprungsbezeichnung und geschützte geografische Angabe - vertreten sein. Diese von der Europäischen Union verwendeten Klassifikationen erkennen die Qualität und die einzigartigen Eigenschaften von Lebensmitteln an, die an bestimmten Orten hergestellt werden.Mit der Investition von 82 Millionen Euro (92,5 Millionen US-Dollar) erwirbt das Unternehmen vier Werke in Italien, zwei in der Provinz Parma, eines in Vicenza und das vierte in Udine, sowie den gesamten Betrieb von Principe in den Vereinigten Staaten, einschließlich eines Werks für Aufschnitt in New Jersey.Das Übereinkommen umfasst auch die Geschäftstätigkeit von zwei historischen Marken, die für ihre hohe Qualität auf dem italienischen Feinkostmarkt bekannt sind: Die Marke King's, die 1907 in Sossano in der Region Venetien gegründet und von der italienischen Regierung als "Historische Marke von nationalem Interesse" anerkannt wurde, und die Marke Principe, die 1945 in Triest in der Region Friaul-Julisch-Venetien gegründet wurde. Rigamonti hält jetzt eine 20 %ige Beteiligung an Piggly, Italiens erstem Erzeuger nachhaltiger, zu 100 % antibiotikafreier Schweine, mit Anlagen in Mantua und Verona.Die in den Vereinigten Staaten und in über 20 Ländern vertretene King's Group ist Marktführer bei der Herstellung von Prosciutto di San Daniele D.O.P. und ein wichtiger Akteur bei der Produktion von Prosciutto di Parma D.O.P. sowie bei der Herstellung von Spezialitäten wie GranSpeck und Prosciutto Veneto D.O.P. Die gesamte Verwaltung dieser Aktiva wird von Rigamonti, dem Weltmarktführer in der Herstellung von Bresaola I.G.P., übernommen.Die Übernahme der Anlagen und Marken der King's Group ist von strategischer Bedeutung für die Expansion von JBS in den Vereinigten Staaten und Europa, aber auch in anderen Regionen, da das Unternehmen nun über ein Portfolio und eine Struktur für die Herstellung und den Vertrieb authentischer italienischer Spezialitäten wie Prosciutto, Bresaola, Bologna-Wurst, Speck und Salami mit Herkunftsnachweis verfügt und dabei handwerkliche Herstellungs- und Reifungstechniken anwendet."Diese Übernahme steht im Einklang mit unserem strategischen Ansatz, bei Produkten mit hoher Wertschöpfung zu wachsen. Damit gehören wir zur Spitzengruppe der italienischen "Salumeria" und unterstützen unsere Geschäftsstrategie in den USA, wo wir 200 Millionen US-Dollar in ein Werk für italienische Spezialitäten investieren. Das Wachstumspotenzial der Marken King's und Príncipe in Europa und den Vereinigten Staaten ist beträchtlich", sagte Gilberto Tomazoni, Global CEO von JBS."Wir sind sicher, dass JBS sich dafür einsetzen wird, den immateriellen Wert unserer Marken und Produkte durch Herkunftszertifikate zu bewahren und so die Geschichte dieser echten italienischen Kulturgüter zu schützen, wie es bereits bei Rigamonti der Fall war", sagte Claudio Palladi, CEO von Rigamonti.JBS wird auch zusätzliche Synergien auf dem US-Markt nutzen, wo die Tochtergesellschaft Swift Prepared Foods ein neues Werk für italienische Fleisch- und Wurstwaren in Columbia, Missouri, baut, das voraussichtlich 2022 eröffnet wird.Die Transaktion wurde vom JBS Board of Directors genehmigt und wird nach Zustimmung der Kartellbehörden abgeschlossen.Informationen zu JBSJBS ist das weltweit führende Unternehmen für proteinbasierte Lebensmittel. Das Unternehmen verfügt über eine Plattform, die nach Produktarten (Geflügel, Schweine-, Rind- und Lammfleisch und pflanzenbasiert) diversifiziert ist, und beschäftigt mehr als 250.000 Mitarbeiter in Produktionsstätten und Büros auf allen Kontinenten, unter anderem in Brasilien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Australien und China. In Brasilien ist JBS mit über 145.000 Angestellten der größte Arbeitgeber des Landes. Weltweit bietet JBS ein umfangreiches Portfolio an Marken, die für ihre hervorragende Qualität und Innovation bekannt sind: Swift, Pilgrim's Pride, Seara, Moy Park, Primo und Just Bare, unter vielen anderen, sind täglich auf den Tischen der Verbraucher in 190 Ländern zu finden. Das Unternehmen investiert ebenfalls in verwandte Geschäftsbereiche wie Leder, Biodiesel, Kollagen, Körperpflege und Reinigungsprodukte, natürliche Verpackungen, Lösungen für die Entsorgung fester Abfälle, Recycling, Metallverpackungen und Transport, wobei der Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft liegt. JBS legt bei seiner Geschäftstätigkeit den Schwerpunkt auf die hohe Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln und wendet in seiner gesamten Wertschöpfungskette die besten Praktiken in Bezug auf Nachhaltigkeit und Tierschutz an. Im März 2021 verpflichtete sich das Unternehmen, bis 2040 den Netto-Nullpunkt zu erreichen. Das bedeutet, dass JBS die Nettobilanz seiner Treibhausgasemissionen auf Null setzen wird, indem es die Intensität seiner direkten und indirekten Emissionen verringert und alle verbleibenden Emissionen ausgleicht. JBS war das erste globale Unternehmen in der Protein-Branche, das diese Verpflichtung eingegangen ist. 