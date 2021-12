Airbus-Calls mit Verdoppelungspotenzial bei Erholung auf 112 Euro

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) trat nach ihrem Jahreshoch bei 120,92 Euro vom 29.7.21 in einer Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 107 bis 118 Euro ein. Im Zuge der generellen Marktkorrektur von Ende November verließ die Aktie diese Tradingrange und unterschritt sogar wieder die Marke von 100 Euro. Die Nachricht, dass Qantas ihre älter werdende Boeing-Flotte überwiegend durch Airbus-Flugzeuge ersetzen werde, beflügelte den Aktienkurs im frühen Handel des 16.12.21 zeitweise um mehr als vier Prozent.

Obwohl namhafte Experten ihre Kursziele für die Airbus-Aktie in den neuesten Analysen reduzierten, bekräftigten sie dennoch ihre Kaufempfehlungen mit Kurszielen von bis zu 150 Euro (JP Morgan Chase). Kann die Airbus-Aktie den aktuellen Rückenwind ausnützen, um in den nächsten Wochen wieder auf das Niveau vor der Kurskorrektur im Bereich von 112 Euro zurückkehren, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 105 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis bei 105 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV66933, Bewertungstag 18.2.22, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 103,06 Euro mit 0,49 - 0,50 Euro quotiert.

Gelingt der Airbus-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 112 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,88 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 94,6413 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 94,6413 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF7BUP4, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 103,06 Euro mit 0,85 - 0,86 Euro taxiert.

Legt die Airbus-Aktie auf 112 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,73 Euro (+101 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 90,613 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 90,613 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA5CNY1, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 103,06 Euro mit 1,39 - 1,41 Euro gehandelt.

Beim Airbus-Aktienkurs von 112 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,13 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de