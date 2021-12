Gevelsberg (ots) -Die suche nach der richtigen Spielekonsole!! Alle Konsolen jetzt im Vergleich bei offerr.deSpielekonsole Nintendo:Die Nintendo Switch-Familie bekommt Zuwachs: Nintendo SwitchDas neue Modell ist in etwa so breit und so hoch wie die Nintendo Switch-Konsole, besitzt aber einen größeren 7-Zoll-OLED-Bildschirm mit intensiver Farbdarstellung und hohem Kontrast. Nintendo Switch (OLED-Modell) hat zudem einen breiten, verstellbaren Aufsteller zur Verwendung im Tisch-Modus, eine neue Station mit LAN-Anschluss für eine stabile Internetverbindung und 64 GB internen Speicher. Hinzu kommen außerdem integrierte Lautsprecher, die für hochwertige Tonqualität beim Spielen im Handheld- oder Tisch-Modus sorgen.- Intensive Farben- 7-Zoll-Bildschirm: Nintendo Switch (OLED-Modell) verfügt über einen 7-Zoll-OLED-Bildschirm mit schmalerer Einfassung. Die intensiven Farben des Bildschirms und sein hoher Kontrast liefern ein beeindruckendes Spielerlebnis im Handheld- und Tisch-Modus - egal, ob du mit atemberaubender Geschwindigkeit Rennen fährst oder Gegner in die Flucht schlägst- Breiter verstellbarer Aufsteller: Spiele im Tisch-Modus mit deinem gewünschten Betrachtungswinkel. Klappe den Aufsteller heraus, reiche einem anderen Spieler einen Controller, blickt gemeinsam auf den Bildschirm und spielt gegen- oder miteinander, wann und wo ihr wollt Stelle den breiten verstellbaren Aufsteller von Nintendo Switch (OLED-Modell) so auf, dass du mit deinem gewünschten Betrachtungswinkel ein angenehmes Spielerlebnis im Tisch-Modus hast- Neue Station mit LAN-Anschluss: Die Station für Nintendo Switch (OLED-Modell) verfügt über zwei USB-Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss zur Verbindung mit einem Fernseher und einen neuen LAN-Anschluss für eine stabile Internetverbindung im TV-Modus- 64 GB interner Speicher: Nintendo Switch (OLED-Modell) verfügt über 64 GB internen Speicherplatz. Der vorhandene Speicherplatz kann mit einer kompatiblen microSD Card (separat erhältlich) erweitert werden. Lade deine Lieblingsspiele herunter und spiele sie, wann und wo du willst- Integrierte Lautsprecher mit hochwertiger Tonqualität: Erlebe einen klaren Klang beim Spielen im Handheld- oder Tisch-ModusMehr zum Thema Spielekonsole Nintendo kaufen finden Sie auf OFFERR.DE (https://spielekonsole.offerr.de/nintendo/)Spielekonsole Xbox:Wir präsentieren die Xbox Series S, die kompakteste und schlankeste Xbox-Konsole aller Zeiten. Erleben Sie die Geschwindigkeit und Leistung einer Next-Gen All-Digital Konsole zu einem attraktiven Preis. Starten Sie durch mit Xbox Game Pass Ultimate und erhalten Sie Zugriff auf über 100 großartige Spiele, eine EA Play-Mitgliedschaft, Online-Multiplayer und alle neuen Xbox Game Studios-Titel am Tag ihrer Veröffentlichung (Mitgliedschaft separat erhältlich, EA Play ab Ende 2020 enthalten). Mit Quick Resume können Sie im Handumdrehen nahtlos zwischen mehreren Spielen wechseln. Das Herzstück der Series S ist die Xbox Velocity Architecture, die eine eigens entwickelte SSD mit integrierter Software für ein schnelleres, optimiertes Gameplay mit deutlich reduzierten Ladezeiten kombiniert.- Hardware-beschleunigtes Raytracing macht dein Spiel noch realistischer- Spiele Games mit bis zu 120 Bilder pro Sekunde- Minimiere Ladezeiten mit einer speziell entwickelten 512GB NVMe SSD und wechsle mit Quick Resume nahtlos zwischen mehreren Spielen.- Xbox Smart Delivery stellt sicher, dass du die beste Version deines Spiels spielst, egal, auf welcher Konsole du spielst- Spiele deine Xbox One-Spiele auf deiner Xbox Series S weiter. Deine Fortschritte, Erfolge und Freundesliste werden automatisch auf das neue System übertragen.- Erwecke deine Spiele und Filme mit innovativem 3D Raumklang zum Leben- Der brandneue Xbox Wireless Controller zeichnet sich durch höchste Präzision, eine neue Share-Taste und verbesserte Ergonomie aus- Ultra-niedrige Latenz verbessert die Reaktionszeit von Controller zum Fernseher- Verwende dein Xbox One-Gaming-Zubehör -einschließlich Controller, Headsets und mehr- Erweitere deinen Speicher mit der Seagate 1 TB-Erweiterungskarte für Xbox Series X (separat erhältlich) und streame 4K-Videos von Disney+, Netflix, Amazon, Microsoft Movies & TV und ....Mehr zur XBox auf OFFERR.DESpielekonsole Playstation (https://playstation5.offerr.de/paystation5kaufen/):Die PS5-Konsole eröffnet völlig neue Gaming-Möglichkeiten, die du so nie erwartet hättest. Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele.- Bestelle jetzt eine PlayStation 5, die von Amazon verkauft und versendet wird, und erhalte eine PlayStation Now Mitgliedschaft (1 Monat) gratis dazu- Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele- Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniertMehr Informationen auch zum Thema "Spielekonsole kaufen" oder "Nintendo Switch kaufen" finden Sie auf https://offerr.de/Viele andere Geschenkideen oder Tipps finden Sie auf unserer Homepage https://offerr.deOFFERR.DE ist ein Verbraucherportal mit dem Ziel, Kaufentscheidungen zu vereinfachen.Jeden Tag recherchieren wir Daten und Fakten der vorgestellten Produkte und bereiten sie verbraucherfreundlich auf.Unsere Ratgeber sind kostenfrei abrufbar und werden täglich aktualisiert.Pressekontakt:Vikingblue MarketingTel.:02332-9061994Email: info@newsrr.deOriginal-Content von: newsrr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159081/5100987