LONDON (dpa-AFX) - Neue Sorgen in der Corona-Pandemie haben die Stimmung britischer Unternehmen im Dezember deutlich belastet. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel gegenüber dem Vormonat um 4,4 Punkte auf 53,2 Zähler, wie Markit am Donnerstag in London mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit zehn Monaten. In Großbritannien breitet sich die neue Corona-Variante Omikron derzeit rapide aus.

Besonders deutlich verschlechterte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor, der wohl am meisten unter den neuen Corona-Beschränkungen leiden dürfte. In der Industrie trübte sich die Stimmung moderater ein. Die britische Wirtschaft sei einmal mehr von der Corona-Pandemie heimgesucht worden, erklärte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson./bgf/jsl/eas