Die neue AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) ermöglicht es Kunden, Workloads auszuführen und Daten sicher in Indonesien zu speichern, während Endbenutzer mit noch geringerer Latenz bedient werden

Die neu veröffentlichte AWS-Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen schätzt, dass die neue AWS-Region in den nächsten 15 Jahren durch eine geplante Investition von 5 Milliarden USD (71 Billionen IDR) in Indonesien 24.700 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen wird

Hunderttausende Kunden im asiatisch-pazifischen Raum setzen auf AWS-Innovationen, darunter Halodoc, MNC Group, Optik Melawai, PT Pos Indonesia, Shipper und XL Axiata

Amazon Web Services, Inc., ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), gab heute den Start der AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) bekannt. Ab heute können Entwickler, Startups, Unternehmer und Unternehmen sowie Behörden, Bildungseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen ihre Anwendungen ausführen und Endbenutzer von Rechenzentren in Indonesien aus bedienen, indem sie fortschrittliche AWS-Technologien nutzen, um Innovationen voranzutreiben. AWS veröffentlichte außerdem eine Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen (EIS), in der geschätzt wird, dass die Ausgaben des Unternehmens für den Bau und Betrieb der neuen AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) 24.700 direkte und indirekte Arbeitsplätze mit schätzungsweise 5 Milliarden USD (71 Billionen IDR) an geplanten Investitionen in die lokale Wirtschaft schaffen werden. Darüber hinaus wird die Region in den nächsten 15 Jahren schätzungsweise 10,9 Milliarden USD (155 Billionen IDR) zum indonesischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) hinzufügen. Weitere Informationen über die globale Infrastruktur von AWS finden Sie unter aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/.

"Die Cloud bietet Organisationen jeder Art und Größe von Unternehmen über Bildungseinrichtungen bis hin zu Regierungsbehörden die Möglichkeit, ihren Betrieb zu transformieren und Erfahrungen für ihre Kunden und Endbenutzer neu zu erfinden", sagte Prasad Kalyanaraman, Vice President of Infrastructure Services bei AWS. "AWS freut sich, unsere neue Region im asiatisch-pazifischen Raum bekannt zu geben und indonesischen Institutionen, innovativen Startups und weltweit führenden Unternehmen dabei zu helfen, Cloud-basierte Anwendungen bereitzustellen, um die wirtschaftliche Entwicklung im ganzen Land voranzutreiben. Unternehmen aller Branchen in Indonesien können jetzt die Vorteile der AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) nutzen, um Kosten zu senken, die Agilität zu erhöhen und Innovationen voranzutreiben."

"Die Infrastruktur des weltweit führenden Cloud-Anbieters spielt eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung unserer digitalen Wirtschaft", sagte Perry Warjiyo, Gouverneur der Bank Indonesia, der Zentralbank des Landes. "Wir erwarten, dass die Cloud-Technologie von AWS uns dabei helfen wird, unsere Vision und unsere Ziele zu erreichen, die im Blueprint Indonesia Payment Systems 2045 umrissen sind, die Zahlungssysteme des Landes vollständig digitalisiert und eine Vielzahl von Interessengruppen und wirtschaftlichen Aktivitäten unter den Leitprinzipien von Sicherheit und Datenschutz integriert."

Mit der Einführung der AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) verfügt AWS über 84 Verfügbarkeitszonen in 26 geografischen Regionen weltweit, mit angekündigten Plänen zur Einführung von 24 weiteren Verfügbarkeitszonen und acht weiteren AWS-Regionen in Australien, Kanada, Indien, Israel, Neuseeland, Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten. AWS-Regionen setzen sich aus Verfügbarkeitszonen zusammen, die die Infrastruktur an getrennten und eigenständigen geografischen Standorten unterbringen. Die Verfügbarkeitszonen sind weit genug voneinander entfernt, um die Geschäftskontinuität der Kunden zu gewährleisten, aber nahe genug, um niedrige Latenzzeiten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit zu bieten, die mehrere Verfügbarkeitszonen nutzen. Jede Verfügbarkeitszone verfügt über eine unabhängige Stromversorgung, Kühlung und physische Sicherheit. Die Zonen sind über redundante Netzwerke mit ultra-geringer Latenz miteinander verbunden. AWS-Kunden, für die hohe Verfügbarkeit oberste Priorität hat, können ihre Anwendungen entwickeln, um sie in verschiedenen Verfügbarkeitszonen zu betreiben und so eine noch größere Ausfallsicherheit zu erreichen. Die Einführung einer AWS-Region in Indonesien bietet Kunden eine noch geringere Latenz im ganzen Land und unterstützt Disaster-Recovery-Anwendungen für die Geschäftskontinuität.

AWS plant, in den nächsten 15 Jahren über die neue AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) schätzungsweise 5 Milliarden USD (71 Billionen IDR)in Indonesien zu investieren. Dazu gehören Investitionen in den Bau von Rechenzentren, Betriebsausgaben im Zusammenhang mit laufenden Versorgungs- und Anlagenkosten sowie Käufe von Waren und Dienstleistungen von regionalen Unternehmen. Die Investition soll in dieser Zeit auch durchschnittlich 24.700 direkte und indirekte Arbeitsplätze pro Jahr sichern. Diese Jobs werden Teil der AWS-Lieferkette in Indonesien sein, einschließlich Bau, Anlagenwartung, Ingenieurwesen, Telekommunikation und Jobs in der breiteren indonesischen Wirtschaft. Der Bau und Betrieb der AWS-Infrastruktur in Indonesien wird in den nächsten 15 Jahren schätzungsweise über 10 Milliarden USD (155 Billionen IDR) zum indonesischen BIP beitragen.

Kunden und AWS-Partner begrüßen die Neuigkeiten aus der AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta)

Kunden in Indonesien schließen sich Millionen von aktiven Kunden an, die jeden Monat AWS in über 190 Ländern auf der ganzen Welt nutzen, um Innovationen zu beschleunigen, die Agilität zu erhöhen und Kosteneinsparungen zu erzielen. Organisationen in ganz Indonesien, die ihre geschäftskritischen Workloads in die Cloud verlagert haben, sind Adskom, Amartha, Anter Aja, ASEAN Foundation, Bhinekka, Bizzy, Bridestory, Bank Commonwealth Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Elevenia, FinAccel, Happyfresh, Haldin, Hara Token, Halodoc, Jawa Pos, Kumparan, Kompas, Lion Air, MNC Group, Mamikos, Optik Melawai, Optik Seis, Sayurbox, Sekolah.mu, Shipper, SiCepat, Simak Online, Sociolla, The Body Shop, Tokopedia, Traveloka und XL Axiata.

Die MNC Group, ein indonesischer multinationaler Mischkonzern aus den Bereichen Medien, Finanzdienstleistungen, Unterhaltung, Gastgewerbe, E-Commerce und andere digitale Unternehmen, hat AWS als bevorzugten Cloud-Anbieter ausgewählt, um seine digitale Transformation weiter voranzutreiben und das Kundenerlebnis zu verbessern. "Die AWS Cloud-Funktionen treiben die Leistung von MNC Portal Indonesia erfolgreich voran und bieten seinen Zuschauern ein unvergleichliches Erlebnis. Wir haben unser Mediengeschäft mit AWS transformiert und wollen diesen Erfolg nun mit unserem digitalen Finanzdienstleistungsgeschäft wiederholen", sagte Yudi Hamka, CTO der MNC Group. "Wir freuen uns darauf, fortschrittliche AWS-Funktionen wie Analyse und maschinelles Lernen zu nutzen, um unsere Kunden besser zu verstehen, zukünftige Trends und Präferenzen vorherzusagen und ihre finanziellen Herausforderungen sinnvoller zu lösen. Die AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) wird dazu beitragen, dies zu erreichen, indem sie ein Höchstmaß an Sicherheit bei reduzierter Latenz bietet, was für die Finanzdienstleistungsbranche von größter Bedeutung ist."

PT Pos Indonesia (Persero), Anbieter der nationalen Postdienste, arbeitet im Rahmen seiner Digitalisierungsreise mit AWS zusammen. "Die AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) wird uns dabei helfen, unsere geschäftlichen und sozialen Prioritäten auszurichten und digital zu transformieren, um effizientere öffentliche Dienstleistungen zum Nutzen aller Indonesier bereitzustellen", sagte Dr. Faizal Rochmad Djoemadi, CEO von PT Pos Indonesia (Persero). "Die Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Prozesse sowie die durch digitale Anwendungen ermöglichte Geschäftserweiterung werden eine große Rolle in der zukünftigen Strategie von PT Pos Indonesia (Persero) spielen. PT Pos Indonesia (Persero) plant, seine kritischen und zentralen Workloads, einschließlich des digitalen Geldtransfers, zu AWS in der AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) zu verlagern."

Ruparupa.com ist eine der führenden Online-Shopping-Sites in Indonesien mit über 700.000 Kunden im Land. Die Website kombiniert Online- und konventionelle Einkaufserlebnisse mit STOPS (Store Pick Up Service), sodass Kunden online einkaufen und Bestellungen in ausgewählten Geschäften in ganz Indonesien abholen können. "Unsere E-Commerce-Plattform wächst schnell, da die COVID-19-Pandemie mehr Verbraucher dazu ermutigt hat, online einzukaufen, und mit der Skalierbarkeit von AWS können wir diese steigende Nachfrage problemlos bewältigen", sagte Ronny Winoto, CTO von Ruparupa.com. "Wir betreiben bereits den Großteil unserer Infrastruktur in der weltweit führenden Cloud, und durch die Erschließung der AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) können wir unser Kundenerlebnis mit innovativen E-Commerce-Services weiter verbessern."

Halodoc, ein in Jakarta ansässiges Gesundheitstechnologie-Startup, das auf AWS läuft, unterstützt Indonesiens nationale COVID-19-Impf-, Test- und Telemedizininitiativen. "COVID-19 hat viele dazu gebracht, nach alternativen, aus der Ferne zugänglichen Gesundheitsdiensten zu suchen. Als unser Datenverkehr zu Beginn der Pandemie deutlich in die Höhe schoss, waren wir zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen dank des soliden erweiterten Teams, zu dem auch AWS gehört, meistern könnten. Derzeit untersuchen wir auch andere AWS-Technologien wie maschinelles Lernen, um die Benutzererfahrung bei der Verwendung unserer Anwendung zu verbessern", sagte Alfonsius Timboel, Chief Product Officer von Halodoc. "Die Verfügbarkeit der AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) hilft uns, unsere Mission zu erfüllen, über unser Netzwerk von 20.000 zugelassenen Ärzten, 2.000 Krankenhäusern/Kliniken/Labors und 4.000 registrierten Apotheken eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für alle zugänglich zu machen. Diese sind über Hunderte von Städten in Indonesien verteilt und durch unsere digitale Plattform verbunden, die die zuverlässige Technologie von AWS verwendet."

Tokopedia, ein indonesisches Technologieunternehmen und führender Online-Marktplatz mit über 100 Millionen monatlich aktiven Nutzern und 11 Millionen Handelspartnern, vertraut seine geschäftskritischen Workloads AWS an. "Indonesien erlebt einen Anstieg der digitalen Akzeptanz und ein beschleunigtes Wachstum im E-Commerce. Cloud-Services wie AWS reduzieren den Aufwand für die Verwaltung der Infrastruktur und ermöglichen es uns, uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu konzentrieren. Die AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) wird es uns ermöglichen, uns weiterhin auf den Aufbau und die Stärkung unserer Geschäftsfähigkeiten zu konzentrieren und gleichzeitig die beste Technologie in Bezug auf die Core-Computing- und Technologieinfrastruktur einzusetzen, um die Anforderungen unseres Unternehmens und unserer Kunden zu erfüllen", sagte Herman Widjaja, CTO von Tokopedia.

Das AWS Partner Network (APN) umfasst Zehntausende unabhängiger Softwareanbieter (ISVs) und Systemintegratoren (SIs) auf der ganzen Welt. AWS-Partner entwickeln innovative Lösungen und Services auf AWS, und das APN bietet Kunden Unterstützung in den Bereichen Geschäftstätigkeit, Technik, Marketing und Markteinführung. AWS SIs, Beratungspartner und ISVs helfen Kunden aus Unternehmen und dem öffentlichen Sektor bei der Migration zu AWS, stellen erfolgskritische Anwendungen bereit und bieten eine breite Palette an Überwachungs-, Automatisierungs- und Verwaltungsservices für Kundenumgebungen in der Cloud. Beispiele für AWS-Partner in Indonesien sind Metrodata, PT Berca Hardayaperkasa, PT Innovation Cloud Services (ICS Compute), Salesforce und viele andere. Eine vollständige Liste der AWS-Partner ist unter aws.amazon.com/partners verfügbar.

PT Innovation Cloud Services (ICS Compute) ist ein Cloud-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen. "AWS bietet uns ein gut durchdachtes Framework, um Zeit, Kosten und die Qualität der von uns erbrachten Dienstleistungen zu optimieren. Dadurch ist unser Verkaufswert seit der Gründung des Unternehmens um das 19-Fache gestiegen", sagt Budhi Wibawa, Gründer und CEO von ICS Compute. "Mit der neuen AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) freuen wir uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Innovation zu skalieren und ihr Wachstum zu beschleunigen. Die Einführung in die Region verbessert die Sicherheit, Skalierbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit, die wir unseren über 115 Unternehmenskunden bieten, einschließlich getplus und der mobilen E-Wallet-App LinkAja!, weiter. AWSs kontinuierliche Innovation und Infrastrukturinvestitionen werden es uns auch ermöglichen, unser Geschäft auszubauen und die wachsende Tech-Community in Indonesien voranzutreiben, indem wir mehr Cloud-Experten einstellen und ausbilden, um die lokale Belegschaft weiter zu unterstützen."

Die führende globale CRM-Plattform (Customer Relationship Management) Salesforce plant, die digitale Transformation ihres indonesischen Kundenstamms mit der neuen AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) zu beschleunigen. "Wir freuen uns, die Cloud-Services von AWS mit unserer bewährten Hyperforce-Plattform zu kombinieren, um indonesischen Unternehmen, von Startups bis hin zu Großunternehmen, die Möglichkeit zu geben, zu verkaufen, zu bedienen, zu vermarkten und Handel zu betreiben", sagte Sujith Abraham, Senior Vice President und General Manager, ASEAN bei Salesforce. "Die kontinuierlichen Investitionen von AWS in neue Infrastrukturregionen bringen unsere Hyperforce-Plattform in Märkte, die für uns neu sind, wie Jakarta, und ermöglicht es Kunden, Salesforce-Anwendungen und -Services von überall mit der Größe und Agilität der AWS Cloud sicher bereitzustellen."

AWS investiert in Indonesien

Die neue AWS-Region Asien-Pazifik (Jakarta) ist die jüngste der laufenden Investitionen von AWS in Indonesien. Im Jahr 2018 eröffnete AWS ein Büro in Jakarta, um seinen schnell wachsenden Kundenstamm im ganzen Land mit neuen Arbeitsplätzen zu unterstützen, darunter technische Experten, Lösungsarchitekten, Technical Account Manager (TAMs), Partnermanager, Systemingenieure und professionelle Dienstleister. Im April 2020 startete AWS AWS Outposts, das indonesischen Kunden und Partnern Zugriff auf dieselbe AWS-Infrastruktur, AWS-Services, Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und Tools in praktisch jedem Rechenzentrum, Colocation-Bereich oder lokalen Einrichtung für ein wirklich konsistentes Hybriderlebnis bietet. Heute ermöglichen AWS Outposts Kunden und Partnern, wichtige AWS-Services in ihren eigenen Rechenzentren auszuführen und gleichzeitig eine Verbindung zu einer breiteren Palette von Services in der globalen AWS-Infrastruktur herzustellen. Im März 2021 startete AWS seinen ersten Amazon CloudFront Edge-Standort in Indonesien und bietet Kunden in Indonesien eine bis zu 30 geringere Latenz. Amazon CloudFront ist ein extrem sicheres und programmierbares Content Delivery Network (CDN), das die Bereitstellung von Daten, Videos, Anwendungen und APIs für Benutzer weltweit mit geringer Latenz und hohen Übertragungsgeschwindigkeiten erheblich beschleunigt.

Im Jahr 2019 hat sich AWS verpflichtet, bis 2025 Hunderttausende Indonesier aller Hintergründe mit Cloud-Kenntnissen auszustatten, um die nationale Initiative "Freiheit des Lernens" (Merdeka Belajar) zu unterstützen. Bis heute wurden 200.000 Indonesier in Zusammenarbeit mit der indonesischen Regierung und anderen Behörden, darunter Bildungseinrichtungen und AWS-Partnern, in Cloud-Kompetenzen geschult. Das Programm investiert in Initiativen, um Indonesiens Arbeitskräfte bei der Vorbereitung auf die technologieorientierten, hochbezahlten und gefragten Jobs der Zukunft zu unterstützen.

AWS engagiert sich auch weiterhin stark für die Unterstützung von Startups und Unternehmen in Indonesien. Seit 2017 hat AWS mehr als 1.700 indonesischen Startups geholfen, ihre Geschäfte auf AWS aufzubauen und zu skalieren. In den nächsten fünf Jahren plant AWS, mehr als 1 Million Begünstigte in Indonesien durch Initiativen zur sozialen Verantwortung von Unternehmen im Rahmen von AWS InCommunities zu erreichen, die Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik (MINT), lokale Entwicklung von technischen Arbeitskräften, Gemeindeentwicklung und Umweltinitiativen umfassen.

Über Amazon Web Services

Seit über 15 Jahren bietet Amazon Web Services das umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud-Angebot der Welt. AWS hat seine Services kontinuierlich erweitert, um nahezu jeden Cloud-Workload zu unterstützen, und verfügt heute über mehr als 200 voll funktionsfähige Services in den Bereichen Rechenleistung, Speicherung, Datenbanken, Netzwerke, Analytik, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT), Mobile, Sicherheit, Hybrid, Virtual und Augmented Reality (VR und AR), Medien sowie Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung aus 84 Verfügbarkeitszonen in 26 geografischen Regionen, mit der Ankündigung von 24 weiteren Verfügbarkeitszonen und acht weiteren AWS-Regionen in Australien, Kanada, Indien, Israel, Neuseeland, Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Millionen von Kunden darunter die wachstumsstärksten Start-ups, die größten Konzerne und führende Regierungsbehörden verlassen sich auf AWS, um ihre Infrastruktur anzutreiben, agiler zu werden und Kosten zu senken. Weitere Informationen zu AWS erhalten Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Grundsätzen: Orientierung am Kunden statt an der Konkurrenz, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für betriebliche Optimierung sowie langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt, der beste Arbeitgeber der Welt und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Klick-Einkäufe, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, "Just Walk Out"-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind einige der Pionierleistungen von Amazon. Für weitere Informationen besuchen Sie amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

