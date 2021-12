Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Der Versicherer AXA (ISIN FR0000120628/ WKN 855705) hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um 3,5 Prozent auf 76 Mrd. Euro gesteigert und seinen Wachstumskurs damit fortgesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Alle Geschäftsbereiche und Regionen hätten zugelegt, habe es geheißen. Zudem habe der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1,7 Mrd. Euro angekündigt. Die Käufe sollten Ende April abgeschlossen sein. Eine weitere halbe Mrd. Euro solle im weiteren Verlauf des kommenden Jahres folgen - eine "Charme-Offensive" ganz nach dem Geschmack der Anleger. Auch Analysten hätten den Daumen gehoben. Die Deutsche Bank habe in diesem Zusammenhang auch auf die seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Kursgewinne europäischer Versicherungstitel verwiesen. Mit einer neuen Protect Aktienanleihe (ISIN DE000DV6MUZ6/ WKN DV6MUZ) der DZ BANK könnten Anleger gut gepuffert in die Aktie einsteigen. (Ausgabe 49/2021) (16.12.2021/alc/n/a) ...

