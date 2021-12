Unterföhring (ots) -- Das Beste zum Fest: Sky Ticket offenbart neue bemerkenswerte Verbesserungen und so wird der beliebte Streamingservice dank einer Vielzahl an Neuerungen jetzt noch komfortabler und besser- Perfekt für die Feiertage: Der beste Weg zum weihnachtlichen Programm aus Sky Sport live und auf Abruf sowie den neuesten und besten Serien, den neuesten Blockbustern, tausenden Filmen, spannenden Dokus und einem bunten Kids-Programmen jederzeit auf Abruf, ganz ohne VertragsbindungUnterföhring, 16. Dezember 2021 - Hätten Sie's gewusst? Auch in den letzten zwölf Monaten durften sich Sky Ticket Kunden über so viele Neuerungen freuen wie nie zuvor. Der monatlich kündbare Streamingservice ist heute auf mehr Plattformen denn je verfügbar und noch flexibler nutzbar- zu einem günstigen Preis für die bevorstehenden Festtage.Sarah Jennings, Senior Vice President Sky Ticket:"Wir möchten mehr Kunden die Möglichkeit geben, das zu streamen, was sie lieben. Deshalb entwickeln wir Sky Ticket ständig weiter und bieten die größten Serien-Highlights wie 'And Just Like That...', Kino-Blockbuster wie 'Dune' kurz nach dem Kinostart und die besten Live-Sportprogramme. Wir möchten aber auch die Kundenerfahrung ständig verbessern, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die gewünschte hochwertige Unterhaltung auf mehr Geräten als je zuvor und ohne Vertrag streamen können. Alle Sport-, Serien- und Filmfans können sich somit auf viele weitere gute Nachrichten von Sky Ticket im Jahr 2022 freuen."Wussten Sie, dass ...?...Sky Ticket mehr Content anbietet als jemals zuvor?Jederzeit sind hunderte Sportvideos wie Highlights, Dokus und News abrufbarSportkunden von Sky Ticket genießen auf Abruf hunderte Videos wie Spiel- und Rennhighlights aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, der Formel 1, dem DFB-Pokal, der Premier League und vielen anderen Sky Livesport-Events, exklusive Fußball-Dokumentationen, sowie rund um die Uhr Top-Clips von Sky Sport News mit den neuesten Nachrichten, Shows und Pressekonferenzen.Der beste Live-Sport exklusiv bei Sky TicketSport-Fans erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennendie LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports. Zahlreiche hochwertig produzierte Sport-Dokumentationen wie "Bruno vs. Tyson", "BVB09 - Stories who we are" oder "Stars der Bundesliga" runden das umfangreiche Sportprogramm ab.Sieben neue SenderNeben Sky Crime, der neuen Heimat von True Crime, Sky Comedy mit deutschen und US-amerikanischen Comedy-Hits, Sky Nature über die Schönheit und das Wunder der Natur sowie Sky Documentaries als Senderheimat für erstklassige, lebensnahe Geschichten von preisgekrönten Filmemachern, darunter HBO- und SHOWTIME®-Exklusivfilme sowie neue Sky-Originaldokumentationen. Ebenfalls neu mit dabei sind die beiden Partnersender History HD und Crime+ Investigation und Sky Replay rundet das Entertainment-Portfolio ab mit zahlreichen Lieblingsserien kurz nach der Erstausstrahlung ab."Stream, was du liebst!"Ganz nach dem Motto "Stream, was du liebst!" sind alle Cineasten und Serien-Fans genau richtig bei Sky Ticket. Mit lang ersehnten Highlights wie "And Just Like That...", Sky Originals wie "Die Wespe", "Der Pass II" und "Das Boot" sowie packenden Serien wie "Succession" oder "Dexter", aber auch mit Blockbustern wie "Dune", "Fast & Furious 9" und "Nomadland" bietet Sky Ticket ein abwechslungsreiches und umfassendes Programmangebot. Aber auch für Kinder hat der Streamingdienst jede Menge im Angebot, wie "PAW Patrol", "SpongeBob", "Ben 10", "Zwei Helden auf acht Pfoten", Edgar, das Super-Karibou" und vieles mehr....Sky Ticket so einfach zugänglich ist, wie noch nie zuvor?Auf zahlreichen neuen Geräten wie Amazon Fire TV, Apple TV, Roku oder Magenta TV One verfügbarSky Ticket bietet seit dem letzten Jahr noch mehr Wahlmöglichkeiten bei der Nutzung und ist jetzt auf vielen weiteren neuen Plattformen und Geräten verfügbar. Seit Dezember ist Sky Ticket jetzt auch auf kompatiblen Amazon Fire Tablets zugänglich. Zudem ist der Streaming Service neben dem Magenta TV Stick jetzt auch auf Magenta TV One verfügbar. Eine komplette Übersicht der Geräte, auf denen Sky Ticket nutzbar ist, kann hier (https://www.dallmayr-versand.de/epages/Dallmayr.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Dallmayr/Products/52747) abgerufen werden. Egal, ob auf der heimischen Leinwand oder unterwegs mit dem handlichen Tablet: Sky Ticket ist nur ein paar Klicks entfernt und bietet das perfekte Sport- und Unterhaltungserlebnis.Viele neue KooperationspartnerO2 und Samsung gehören neben Vereinskooperation, u.a. zu Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund, zu den zahlreichen neuen Kooperationspartnern, die spezielle Kundenangebote inklusive Sky Ticket anbieten....das Sky Ticket Kundenerlebnis besser als je zuvor ist?Frischen Look in der App-BenutzeroberflächeSeit Sommer glänzt Sky Ticket mit einer modernen Benutzeroberfläche sowie einem neuen Farbschema in Teal-Grün. Damit wurde Sky Ticket auf eine einheitliche visuelle Identität für alle Sky Streamingdienste angepasst. Kunden finden ihre Lieblingsprogramme über eine übersichtliche Navigation und oft genutzte Funktionen wie "Merkliste", "Fortsetzen" aber auch brandneue Sky Originals sind noch komfortabler zugänglich.Noch einfachere und übersichtlichere NavigationÜber persönliche Empfehlungen finden Sky Ticket Kunden noch schneller den für sie passenden Content. Die zahlreichen Inhalte sind jetzt noch übersichtlicher, segmentierter und nach Relevanz sortiert. Dadurch sind in der App jetzt viel mehr Inhalte auf einen Blick zu sehen. Das erleichtert es allen Sky Ticket Kunden, den gesuchten Inhalt schneller zu finden oder noch unbekanntes Programm noch schneller zu entdecken.Ausgezeichnete Kinder- und JugendschutzeinstellungKinder- und Jugendschutz ist bei Sky Ticket ein wichtiges Thema. Neben zahlreichen Möglichkeiten, wie einer generellen Altersfreigabe aller über Sky Ticket abrufbaren Serien und Filme, sowie der flexiblen, komfortablen und sicheren Wahl und Verwaltung eines Jugendschutz-PINs und erweiterter Einstellungsmöglichkeiten, erfüllt Sky Ticket auch gemäß § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV das geeignetes Jugendschutzprogramm und besitzt das FSM-Prüfsiegel.Sky Ticket Kundenservice besser als je zuvorSeit Februar stellt ein neues Kundenbetreuungskonzept sicher, dass alle Kundenprobleme schnell und zufriedenstellend gelöst werden. Die meisten Fälle sind dabei nach nur einem Kundenbetreuerkontakt gelöst und die Kundenzufriedenheit ist dadurch überdurchschnittlich hoch.Über Sky Ticket:Der Streamingdienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Sky Ticket Kunden benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät, um sofort preisgekrönte Serien, die neuesten Blockbuster, ein umfassendes Kinder-Programm und den besten Live-Sport zu streamen. Ein Receiver ist nicht nötig.Entertainment-Fans genießen neben exklusiven Sky Originals (https://www.sky.de/originals) auch die neuesten HBO-Serien, zahlreiche weitere Top-Serien, spannende Dokumentationen sowie ein buntes und abwechslungsreiches Kids-Programm.Cineasten haben die Auswahl aus über 1000 Filmen für jede Stimmung, von den neuesten Blockbustern kurz nach dem Kino bis hin zu beliebten Klassikern.Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports.Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ermöglicht es auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig zu streamen und alle Lieblingsserien sowie Filme on- als auch offline zu genießen.Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.dehttps://www.sky.de/Kontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5101095