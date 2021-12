Microsoft warnt vor Hackergruppen, die mit Regierungen in China, Iran, Nordkorea und der Türkei in Verbindung stehen. Die hätten begonnen, Log4Shell auszunutzen, um Ransomware zu verbreiten. In einem aktualisierten Blogbeitrag zur Einschätzung der weltweiten Log4Shell-Bedrohungslage berichtet der US-Software-Hersteller Microsoft über Angriffe, die von "regierungsnahen Gruppen" durchgeführt würden. Dabei handele es sich um "erste Aktivitäten", die allerdings bereits von Experimenten bis hin zur aktiven Ausnutzung der Schwachstellen reichen würden. Hacker sammeln Zugänge und verkaufen...

Den vollständigen Artikel lesen ...