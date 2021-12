Am Donnerstag hat Airbus den letzten A380 an Emirates ausgeliefert. Anleger blicken über das Ende des weltweit größten Fliegers jedoch hinweg. Denn die neuen Pläne von der australischen Airline Quantas sind viel wichtiger für den Kurs der Airbus-Aktien.Die australische Fluggesellschaft Qantas will ihre alternde Heimat-Flotte aus Boeing 737- und 717-Fliegern vornehmlich durch Maschinen von Airbus ersetzen. ...

