Die Ölpreise fanden am Donnerstagvormittag keine gemeinsame Richtung, wobei Zuwächse aber überwogen. Die Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.10 Uhr 74,69 US-Dollar, was einem Aufschlag von 1,1 Prozent entsprach. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kommt knapp behautet auf 71,57 Dollar. Am Vortag waren die Ölpreise nach der Entscheidung der US-Notenbank Fed mit der allgemein positiven Anlegerstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...