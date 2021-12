DGAP-Ad-hoc: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Dermapharm Holding SE hebt EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2021 an



16.12.2021

Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Dermapharm Holding SE hebt EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2021 an Grünwald, 16. Dezember 2021 - Der Vorstand der Dermapharm Holding SE (WKN: A2GS5D, ISIN: DE000A2GS5D8) hat auf Basis der vorläufigen Zahlen in seiner heutigen Vorstandssitzung die Geschäftsentwicklung im November analysiert und daraufhin beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 anzupassen. Demnach rechnet der Vorstand nun für das Konzern-EBITDA1 mit einem Wachstum von 70 bis 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr (vorher: 50 bis 60 Prozent). Zudem bestätigt der Vorstand die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 15 bis 20 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 1 EBITDA ist eine alternative Leistungskennziffer, die nicht nach internationalen Rechnungsstandards definiert sind. Die Gesellschaft nutzt diese Kennziffern, um eine bessere Vergleichbarkeit des Geschäfts im Verlauf der Zeit und innerhalb der Industrie zu ermöglichen. EBITDA ist definiert als das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Zu-/Abschreibungen (vgl. Dermapharm Seite 31, Geschäftsbericht 2020). >Ende der Ad-hoc-Mitteilung< Kontakt Investor Relations & Corporate Communications

