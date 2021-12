Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag klar höher präsentiert. Der ATX legte bis 12.00 Uhr um 1,34 Prozent auf 3.781,61 Punkte zu. Auch die europäischen Leitbörsen reagierten mit deutlichen Zuwächsen auf die jüngsten Beschlüsse der US-Notenbank, welche am Vorabend publiziert worden waren. Die internationalen Investoren begrüßten, dass es nun Klarheit über die Zinsentwicklung in den USA gibt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...