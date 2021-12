Aachen, Germany (ots/PRNewswire) -- Die App basiert auf der e.GO-eigenen digitalen IOP-Architektur.- Die Einführung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, emissionsfreie Mobilität intelligenter und vernetzter zu gestalten.- Die Veröffentlichung der App erfolgt zeitgleich mit der Produktion des 1.000sten e.GO Life in der Aachener Mikrofabrik.- Die Aktivierung der App in den Fahrzeugen der Kunden hat begonnen und wird schrittweise umgesetzt.Next.e.GO Mobile SE, der unabhängige deutsche Hersteller innovativer und nachhaltiger Elektrofahrzeuge, der auf das Produktionskonzept der Mikrofabrik setzt, gibt heute die Veröffentlichung seiner App e.GO Connect bekannt. Zeitgleich rollt der 1.000ste e.GO Life in der Aachener Mikrofabrik aus der Produktion. e.GO Connect ist jetzt sowohl für iOS- als auch für Android-Nutzer verfügbar und kann im Apple App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden. Die Freischaltung der App ist bereits für die ersten Kundenfahrzeuge erfolgt. Weitere e.GO Life werden schrittweise angebunden.Der Start der App e.GO Connect unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, urbane Mobilität nicht nur nachhaltiger, sondern auch smarter und vernetzter zu gestalten. Die App bietet e.GO-Fahrern eine Reihe von zusätzlichen Komfort- und Serviceleistungen. Zu den ersten verfügbaren Funktionen gehören die Überwachung des Fahrzeug- und Batteriestatus in Echtzeit, Routenplaner, Autofinder, Servicekontakte sowie wichtige Kennzahlen und Statistiken zum Fahrverhalten und vieles mehr. Die Konnektivität bildet die Grundlage für eine Reihe künftiger Services wie beispielsweise auch einer auf Daten basierender, vorausschauender Wartung des e.GO Life."Wir wollen unseren Kunden ermöglichen, ihren e.GO Life bequem zu kaufen, mühelos zu laden und so einfach wie möglich im Alltag zu nutzen, genauso wie ein Smartphone. Diese einzigartige und vernetzte digitale Nutzererfahrung definiert unsere Innovations- und Digitalisierungsstrategie", sagt Ali Vezvaei, Vorsitzender des Verwaltungsrats.e.GO ist der erste unabhängige europäische Elektroautohersteller, der erfolgreich den Meilenstein von 1.000 produzierten Fahrzeugen erreicht hat. Das Unternehmen ist entschlossen, den weiteren Ausbau der Produktion bis 2022 voranzutreiben und damit einen Beitrag zur emissionsfreien urbanen Mobilität zu leisten.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1711522/Next_e_GO_Mobile_1.jpgPressekontakt:Next.e.GO Mobile SE,Public Relations,Lilienthalstraße 1,52068 Aachen,T +49 241 51030 166,presse@e-go-mobile.comOriginal-Content von: Next.e.GO Mobile, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160722/5101293