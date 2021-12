Die türkische Zentralbank hat soeben ihre Zinsentscheidung verkündet. Nachdem sie den Leitzins in den letzten Wochen bereits deutlich gesenkt hatte von 19 auf 15 Prozent, so senkt sie ihn jetzt auf 14 Prozent. So war auch der Durchschnitt der Expertenerwartungen. Problematisch ist der sinkende Leitzins wegen der seit Monaten stark ansteigenden Inflation in der Türkei, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...