Werner Vogels, langjähriger CTO bei Amazon, hat einen technologischen Ausblick gewagt. Was der Informatiker als wichtige Trends im kommenden Jahr sieht und welcher Geschäftsbereich bei Amazon hier besonders wichtig wird. Amazons Chief Techology Officer Werner Vogels ist einer, dem man gerne zuhört - auf Konferenzen wie dem DLD oder dem Web-Summit, aber auch dann, wenn er in einem Meinungsbeitrag über Trends und Ausblicke spricht. Denn kaum einer ist so nah an den Entwicklungen im Silicon Valley und an der technischen Historie bei Amazon dran wie der aus den Niederlanden stammende Informatiker, der seit 2004 bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...