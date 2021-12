Die Aktie von Novavax kann am heutigen Donnerstag erneut zulegen. Das Papier gewinnt auf der Handelsplattform Tradegate bis zum Mittag 2,7 Prozent auf 163,24 Euro. Einige Marktteilnehmer spekulieren hier wohl auf positive News in der kommenden Woche.Denn am kommenten Montag, am 20. Dezember, wird eine Sondersitzung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde stattfinden. Hier soll über den Antrag auf bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffs von Novavax NVX-CoV2373 ...

