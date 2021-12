In dieser Folge des Digital Insurance Podcast spricht Digital-Experte Jonas Piela mit Stefan Schmid von InsurLab Germany darüber, wie sich das Arbeitsumfeld in der Versicherungsbranche in Zukunft weiterentwickeln wird. Die Initiative InsurLab Germany wurde im Jahr 2017 von diversen Start-ups, Versicherungsunternehmen und staatlichen Einrichtungen ins Leben gerufen. Inzwischen verfügt InsurLab über 90 namhafte Mitglieder. Das Ziel der Initiative liegt im Vorantreiben von Digitalisierungs- und Innovationsprozessen ...

