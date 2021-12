Was passiert, wenn aus der Angst vor steigenden Zinsen plötzlich die Angst wird, Kurssteigerungen zu verpassen, hat vor allem die Aktie von Nvidia gestern eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nach der Ankündigung der US-Notenbank, im kommenden Jahr drei Mal die Zinsen zu erhöhen machte die Aktie innerhalb von nur zwei Stunden aus einem kleinen Minus ein sattes Plus von 7,5 Prozent.Valneva: Booster lässt Aktie fliegenNoch stärker legt heute die Aktie von Valneva zu, die um über zehn Prozent in die ...

