DJ Sartorius übernimmt deutsches Labortechnologie-Unternehmen ALS

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Laborausrüster Sartorius stärkt sein Bioanalytik-Geschäft mit einem Zukauf. Wie der DAX-Konzern mitteilte, übernimmt er zunächst 62,5 Prozent der Anteile an der ALS Automated Lab Solutions GmbH mit Sitz in Jena. Die restlichen 37,5 Prozent will Sartorius 2026 übernehmen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

ALS wird mit seinen 30 Mitarbeitern 2021 voraussichtlich einen Umsatz im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich bei einer zweistelligen EBITDA-Marge erzielen.

December 16, 2021 07:26 ET (12:26 GMT)

