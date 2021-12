Der europäische Flugzeugbauer kann gleich doppelt den US-Rivalen Boeing ausstechen. Zum einen zeichnet sich ein Großauftrag von Qantas ab, der der größte jemals in Australien verzeichnete werden dürfte. Zum anderen bestellt Singapur Airlines gleich sieben der neuen Langstrecken-Frachtflugzeuge A350. Die Airbus-Aktie springt an die DAX-Spitze. Die australische Qantas will ihre alternde Heimat-Flotte aus Boeing 737- und 717-Fliegern vornehmlich durch Maschinen von Airbus ersetzen. Sollten die Qantas-Gremien ...

