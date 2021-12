DJ PTA-News: TELES AG Informationstechnologien: TELES Umsatzprognose 2022: Mehr als EUR 55 Millionen erwartet (2020: EUR 2,8 Mio.)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta027/16.12.2021/14:00) - Die TELES AG Informationstechnologien (ISIN DE000A289B07 / WKN A289B0) rechnet mit einem Umsatz in Höhe von 55 bis 60 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2022. Dieser signifikante Umsatzsprung wird durch die sehr gute Geschäftsentwicklung im Bereich Arzneimittelversorgung erzielt.

Getrieben von den beiden Akquisitionen GVL Rechenzentrum GmbH (GVL) und EURO RX Arzneimittel GmbH (EURO RX) wird der Umsatz der TELES somit um den Faktor 20 in 2022 im Verhältnis zu 2020 steigen.

TELES hat mit dem Expansionsfeld Pharma in 2021 ein neues Segment erschlossen, in dem wie in der Telekommunikationssoftware das Managen von großen Datenmengen und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu Wachstumsschüben führen.

GVL Rechenzentrum GmbH ist ein spezialisiertes Apothekenrechenzentrum, das eine Vorreiterrolle bei der Implementierung des zukünftigen Elektronischen Rezeptes einnimmt. Damit werden in Zukunft zwischen Apotheken und Krankenkassen einfachere Abrechnungsvarianten möglich, die auch die Versorgungsforschung für die Pharmaindustrie unterstützen kann.

Die zweite Akquisition - EURO RX - ist ein spezialisierter Arzneimittelversorger, der mit einer digitalisierten SupplyChain die optimale pharmazeutische Versorgung von Patienten gewährleistet. Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades kann die EURO RX europaweit Medikamente für Krebserkrankungen, Autoimmundefizite sowie Kombinationstherapien der personalisierten Medizin zügig und verläßlich liefern. Europaweit steigt der Bedarf an indikationsspezifischen Arzneimitteln und gerade die EURO RX GmbH ist gut positioniert, von diesem Wachstum zu profitieren.

Im Segment Carrier Solutions wird der Trend zum konstanten Upgrade und zum erweiterten Support für die Software-Lösungen voranschreiten. In diesem Segment erwarten wir einen Umsatz in Höhe von EUR 3 Millionen ohne Berücksichtigung von möglichem anorganischen Wachstum.

TELES wird weiterhin sowohl im Software- und Servicebereich des Telekommunikationsmarktes als auch im Expansionsfeld Arzneimittelversorgung und Digitalisierung aktiv an Kooperationen und Akquisitionen arbeiten.

Oliver Olbrich

Vorstand

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder Kanada veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien (die 'Aktien') in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

(Ende)

Aussender: TELES AG Informationstechnologien Adresse: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Olbrich Tel.: +49 30 399 28 00 E-Mail: legal@teles.com Website: www.teles.com

ISIN(s): DE000A289B07 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1639659600850 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2021 08:00 ET (13:00 GMT)