NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Biontech mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 294 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Coronavirus-Impfstoff bleibe bei dem Mainzer Unternehmen vorerst der Dreh- und Angelpunkt - auch kursmäßig, schrieb Analyst Matthew Harrison in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe das Unternehmen mit Fokus auf Infektionskrankheiten und Krebs noch mehr in der Pipeline. Die Aktie erscheine im Vergleich zu anderen Unternehmen wie Gilead, Regeneron oder Vertex derzeit angemessen bewertet./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 05:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: US09075V1026

