UMT Gruppe veröffentlicht Aktionärsbrief: Starkes Wachstum auch für Gesamtjahr 2021 zu erwarten, Guidance bestätigt



16.12.2021 / 14:30

München, den 16. Dezember 2021

Corporate News

UMT Gruppe veröffentlicht Aktionärsbrief: Starkes Wachstum auch für Gesamtjahr 2021 zu erwarten, Guidance bestätigt Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702) hat heute ihren alljährlichen Aktionärsbrief veröffentlicht. Dabei berichtet die Unternehmensgruppe über einen erfolgreichen Verlauf des nahezu abgeschlossenen Geschäftsjahres 2021 und bestätigt ihre Guidance zur Verdopplung der Performance für das Gesamtjahr, was rechnerisch einem EPS (Earnings per Share) von etwa EUR 1,50 pro Aktie entspricht.

Der Aktionärsbrief ist auf der Website der Gesellschaft unter www.umt.ag verfügbar.

Über die UMT AG: Die UMT United Mobility Technology AG steht als TechnologieHaus für die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Als FinTech-Unternehmen lizensiert UMT eine der größten Mobile Payment-Plattformen in Europa und agiert als zentrale Schnittstelle zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist bei rund 16.000 Geschäften und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können seit 5 Jahren über 14 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise im Bereich E-Commerce und Payment ist die Basis für wertschaffende Investitionen in Unternehmen mit geringem Digitalisierungsgrad. Im Fokus der Aktivitäten stehen mittelständische Firmen mit zukunftsorientierten und stabilen Geschäftsmodellen. Ziel ist es, über eine aktive Weiterentwicklung insbesondere im Bereich der Digitalisierung und einer zukunftsorientierten "Buy-and-Build"-Strategie zur spezifischen Konsolidierung eines fragmentierten Marktes neue Wachstumspotenziale freizusetzen und somit deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse, bei nachhaltiger Profitabilität und stetigem Cashflow, zu realisieren. Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Kontakt:



UMT United Mobility Technology AG

Investor Relations

Irmi Aigner

Brienner Straße 7

80333 München

E-Mail: investor.relations@umt.ag

Tel.: +49 89 20500-680

Fax: +49 89 20500-555

www.umt.ag

