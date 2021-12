DJ Adidas kauft bis 2025 eigene Aktien für bis zu 4 Mrd EUR zurück

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas legt ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm auf. Wie der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mitteilte, sollen ab Januar bis 2025 eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Milliarden Euro zurückerworben werden.

Inklusive des 2021 erfolgten Rückkaufs will der DAX-Konzern damit innerhalb des fünfjährigen Strategiezyklus bis zu 5 Milliarden Euro an seine Aktionäre und Aktionärinnen zurückgeben - zusätzlich zur jährlichen Dividendenausschüttung in Höhe von 30 bis 50 Prozent des Gewinns aus fortgeführten Geschäftsbereichen.

Die zurückerworbenen Aktien sollen überwiegend eingezogen werden. Dadurch verringern sich Aktienanzahl sowie das Grundkapital entsprechend.

