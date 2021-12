Mainz (ots) -Deutschlands bester Tennisprofi Alexander "Sascha" Zverev blickt auf sein erfolgreichstes Jahr im ATP-Zirkus zurück: Olympische Goldmedaille in Tokio, ATP-Finals-Titel und diverse Turniersiege. Im Gespräch mit Gastgeberin Dunja Hayali am Samstag, 18. Dezember 2021, um 23.00 Uhr im "aktuellen sportstudio" berichtet die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste über seinen Weg an die Weltspitze, seine denkwürdigen Matches gegen Novak Djokovic und Angstgegner Daniil Medvedv sowie über seine Zukunftspläne.Daneben steht der 17. Bundesligaspieltag mit dem Abendspiel Hertha BSC gegen Borussia Dortmund im Blickpunkt der Sendung. In einer ausführlichen Zusammenfassung gibt es wie gewohnt die ersten Free-TV-Bilder im "aktuellen sportstudio". Kommentatorin im Berliner Olympiastadion ist Claudia Neumann. Dazu alle Spiele, alle Tore des Bundesligasamstags: Fürth gegen Augsburg, Bochum gegen Union Berlin, Hoffenheim gegen Gladbach, das Rhein-Main-Derby Frankfurt gegen Mainz und Leipzig gegen Bielefeld.Die weiteren Themen: 2. Bundesliga; Vorbericht Gala "Sportler des Jahres" und Wintersport.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportSendungsseite in der ZDFmediathek: https://sportstudio.dePressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5101508