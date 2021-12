Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die FED bereitet erste Zinserhöhungen im neuen Jahr vor. Dieser Schritt war so erwartet worden. Die US-Indizes legten auf breiter Front zu. Der Dow Jones gewann 1,1 Prozent hinzu. Der Nasdaq Composite sogar um 2,2 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um McDonald's, Visa, AMD, Nvidia, Bank of America, Intuitive Surgical, Shopify und PayPal. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.