Die Expansion nach Oxford bietet britischen Kunden schnelle Lieferzeiten für Forschungsprodukte und technischen Support

Die GenScript Biotech Corp., eine weltweit tätige Biotechnologiegruppe, gab heute bekannt, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten in Großbritannien ausgebaut hat und nun über neue Niederlassungen und ein voll funktionsfähiges Logistikzentrum in Oxford verfügt. Die Einrichtungen werden britischen Kunden schnelle Lieferzeiten von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen für die Forschungsbetreibung ermöglichen sowie technischen Support bieten.

"Der britische Biowissenschaftssektor ist eines der branchenweit führenden Innovationszentren, vor allem im Gebiet der Zell- und Gentherapie", sagte Aaron Qian, President of the European Division bei GenScript. "Wir freuen uns darauf, unsere regionalen Kunden, während sie sich über die Forschung und Entwicklung hinaus entwickeln, durch gute Herstellungspraktiken zu unterstützen und ein aktiveres Mitglied der britischen Biowissenschaftsgemeinschaft zu werden."

Die Einrichtung umfasst eine zertifizierte Kühlkettenlagerung und -beförderung für den Empfang und die Lieferung von Proben und Produkten mit schnellen Abfertigungszeiten. Das geschulte Logistikteam wird bei der seit dem Brexit bestehenden Zollabfertigung helfen. Darüber hinaus werden in der neuen GenScript-Niederlassung Vertriebsleiter und Kundenbetreuer tätig sein, die auf den technischen Support in diesem Gebiet spezialisiert sind. Die Belegschaft des Standorts wird etwa 50 Mitarbeiter umfassen und soll im Laufe der nächsten zwei Jahre verdoppelt werden.

GenScript unterhält Niederlassungen für Vertrieb und Forschung und Entwicklung sowie Herstellungsanlagen in den USA, Asien und Europa. Das Unternehmen bedient mehr als 100.000 Kunden in mehr als 100 Ländern.

Über die GenScript Biotech Corporation

Die GenScript Biotech Corporation (Stock Code: 1548.HK) ist ein globaler Biotechnologiekonzern. Auf der Grundlage seiner führenden Gensynthesetechnologie hat GenScript vier bedeutende Plattformen entwickelt, darunter für globale Zelltherapie, für vertragliche Entwicklungs- und Herstellungsorganisationen (CDMO) von Biologika, für Vertragsforschungsorganisationen (CRO) und die Produktplattform für industrielle Synthese.

GenScript wurde 2002 in New Jersey, USA, gegründet und 2015 an der Hong Kong Stock Exchange notiert. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens erstreckt sich auf mehr als 100 Länder und Regionen weltweit mit Rechtsträgern in den USA, der VR China, Hongkong, Japan, Singapur, den Niederlanden und Irland. GenScript versorgt mehr als 100.000 Kunden mit erstklassigen, praktischen und zuverlässigen Produkten und Dienstleistungen.

GenScript verfügt über eine Reihe von geistigen Eigentumsrechten und Betriebsgeheimnissen, darunter mehr als 100 Patente und über 270 Patentanmeldungen. Zum 31. Dezember 2020 wurden Produkte und Dienstleistungen von GenScript in weltweit 52.500 von Experten geprüften Artikeln von Fachzeitschriften zitiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.genscript.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211215006194/de/

Contacts:

Michelle Wang

Regional Head of GenScript UK

Michelle.Wang@genscript.com