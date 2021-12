Am Donnerstag signalisieren die Terminmärkte einen positiven Handelsauftakt an der Wall Street, nachdem die führenden US-Indizes bereits am Vortag positiv geschlossen hatten. Anleger reagieren mit ihren Käufen auf die Entscheidung der US-Notenbank Fed, die zwar aggressiv ihre Anleihekäufe zurückfährt, jedoch keine übertriebene Eile bei der Anhebung der Leitzinsen an den Tag legt. Die Hoffnung der Wall Street besteht darin, dass er der Fed gelingt, die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, ohne ...

