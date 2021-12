Der weltgrößte Chipkonzern bringt seine Tochter Mobileye zurück an die Börse. Der israelische Anbieter von Fahrassistenzsystemen wird mit mehr als 50 Mrd. $ bewertet. INTEL kaufte Mobileye vor vier Jahren für 15,3 Mrd. $.Mobileye gilt in der Entwicklung solcher Systeme weltweit als führend, beschäftigt 14.000 Mitarbeiter und die Konkurrenten sind NVIDIA und QUALCOMM. Der genaue Zeitpunkt des Börsengangs wird im Januar angesagt. Der INTEL-Kurs zog auf diese Nachricht schon um 7,5 % an.Für INTEL wird es der wichtigste Anstoß zum Comeback, was wir mehrfach thematisiert hatten, was aber nur begrenzt gelang. Welcher prozentuale Anteil noch bei INTEL verbleiben wird, ist ebenfalls unbekannt. Aber allein der künftige Börsenwert von Mobileye schlägt auf die Bewertung von INTEL durch, die immerhin bei 205 Mrd. $ liegt.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 50! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 50:Themen u.a.:++ Die amerikanischen Aktien sind teuer++ CONTINENTAL steht vor der zweiten Teilung++ Alle Coronagewinner haben die deutliche Korrektur begonnen++ Lohnt sich ein Investment in TUI?++ NVIDIA steht voraussichtlich vor einer Neubewertung++ Ist MACY'S aktuell ein Kauf?++ Zürich bietet zwei spektakuläre WettenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info