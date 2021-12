DJ Lagarde: Möglicherweise Aufwärtsrisiken für Inflation

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inflation im Euroraum könnte nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in den nächsten Jahren höher ausfallen als die EZB in ihren gerade deutlich angehobenen Projektionen unterstellt. "Möglicherweise gibt es Aufwärtsrisiken", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der jüngsten Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB). Unsicherheitsfaktoren seien die Entwicklung der Energiepreise in den nächsten Quartalen und die Balance von Nachfrage und derzeit eingeschränktem Angebot.

Die EZB-Präsidentin sieht aber auch die Möglichkeit, dass die Inflation niedriger als prognostiziert ausfällt. So lägen die jüngsten Lohnabschlüsse unterhalb dessen, was in den Projektionen unterstellt werde, sagte sie

