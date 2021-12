Geschätzte Paternosterfahrer, wenn du in der Politik von deinem Amt ab- oder auch nur zur Seite trittst, löst das immer einen wahren Spekulationstornado in den Medien aus. So geschehen bei den jüngsten Rochaden in der österreichischen Spitzenpolitik. Die führenden Politkommentatoren zerreißen sich ihr Maul und speien Häme und Spott über die Rücktrittskandidaten, jedes Bezirksblatt kennt die vermeintlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...