Wie sämtliche anderen Titeln aus dem Bereich "Green Tech" ging es zuletzt auch mit dem Kurs der zuvor lange Zeit haussierenden Aktie Aker Carbon Capture in den vergangenen Wochen stark nach unten. Im heutigen Handel können sich die Anteilscheine des Spezialisten für die CO2-Abscheidung aber wieder einmal deutlich verteuern. Dies dürfte vor allem an einer Meldung liegen: So hat Baillie Gifford Overseas Limited ("BGO") gemeldet, dass man die Meldeschwelle von 10,0 Prozent überschritten habe. Die Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...