Die Fed-Entscheidung hatte am Mittwochabend für Erleichterung bei den Investoren und für steigende Kurse gesorgt. Anders schaut es in Europa aus. Seit der EZB-Entscheidung am frühen Nachmittag bröckeln die Kurse stetig - das DAX-Plus ist auf ein Prozent geschrumpft. Für Trader bleibt nur eines: Geduld bewahren.Laut Volkswirt Michael Heise vom Vermögensverwalter HQ Trust hat sich die EZB von der Politik der Fed abgesetzt. "Die Beschlüsse der EZB sind allenfalls eine geringfügige Korrektur an einer ...

