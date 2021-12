Aktienrückkäufe bei Adidas

Werbung



Der in Herzogenaurach ansässige Sportartikelhersteller Adidas kündigt an, innerhalb der nächsten vier Jahre die eigenen Anteilsscheine im Wert von bis zu vier Milliarden Euro zurückzukaufen.



Am Donnerstag teilte das DAX©-Unternehmen mit, dass die Aktienrückkäufe ab dem nächsten Jahr beginnen werden. Bis 2025 sollen dann die besagten vier Milliarden Euro in Aktien zurückgekauft sein.

Der Adidas-Finanzvorstand Harm Ohlmayer bestätigte ebenfalls, dass der Free Cash-Flow des Konzerns auf ein Rekordniveau steigen wird. Mit diesen Mitteln möchte Adidas laut dem Unternehmenschef Kasper Rorsted das Rückkaufprogramm finanzieren.



Laut Angaben des DAX©-Konzerns soll zudem der Erlös aus dem Verkauf der US-Tochter Reebok an die Aktionäre von Adidas in Form von erhöhter Dividende weitergegeben werden. Aufgrund der durchweg positiven Nachrichten notierte der Adidas Anteilsschein am 16.12.2021 circa 1,29 Prozent im Plus.





Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





