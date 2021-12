LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische IT-Dienstleister S&T will sich so schnell wie möglich ausführlich zu den Vorwürfen des Finanzinvestors Viceroy Research äußern. Da sich diese zum Teil auf sehr lange zurückliegende mögliche Compliance-Verstöße bezögen, sei dafür allerdings etwas Zeit vonnöten, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. "In den nächsten Tagen werden wir den Bericht und die enthaltenen Vorwürfe intern und extern im Detail prüfen und anschließend mit einer ausführlichen, öffentlichen Stellungnahme, als auch einem konkreten Maßnahmenpaket zurückkommen", hieß es vom Unternehmen. Der Kurs des S&T-Papiers war nach dem am Mittag von Viceroy veröffentlichten Bericht um bis zu 34 Prozent eingebrochen und konnte sich auch nach der Stellungnahme des Unternehmens kaum erholen./zb/men