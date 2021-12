EQS-Ad-hoc: ACRON HELVETIA I Immobilien AG / Schlagwort(e): Verkauf

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft verkauft ihre Gewerbeliegenschaft in Buchs (ZH)



16.12.2021 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad Hoc Mitteilung



ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft verkauft ihre Gewerbeliegenschaft in Buchs (ZH)



Solothurn, 16. Dezember 2021 - ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft verkauft ihre Gewerbeliegenschaft in Buchs für knapp CHF 23,3 Millionen. Am 26. Mai 2021 hatte die Generalversammlung beschlossen, die Immobilie der Gesellschaft zu verkaufen.



Die Liegenschaft in Buchs (ZH), Furtbachstrasse 16/18, umfasst ein 1976 errichtetes und im Jahr 2002 teilsaniertes und erweitertes Logistikgebäude sowie ein angeschlossenes Bürogebäude, das im Jahre 1988 fertiggestellt wurde. Die Grundstücksfläche, die im Februar 2017 durch einen strategischen Zukauf einer weiteren Parzelle im Umfang von 683 Quadratmeter erweitert wurde, beträgt 8'210 Quadratmeter. Die Mietfläche inklusive Nebenflächen bemisst 11'550 Quadratmeter. Den Mietern und Besuchern stehen 87 Parkplätze, davon 24 in einer Tiefgarage, zur Verfügung. Seit Anfang 2020 wurden diverse Investitionen getätigt, um die «Ein-Mieter-Liegenschaft» in eine attraktive «Mehr-Mieter-Liegenschaft» umzuwandeln, wodurch diverse Interessenten für langfristige Mietverträge gewonnen wurden und eine deutliche Wertsteigerung für das Objekt herbeigeführt werden konnte. Über ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (Börsensymbol: AHAN und ISIN: CH0102012843) hielt bis zum 15. Dezember 2021 eine Büro- und Logistikimmobilie in Buchs (ZH). Seit dem 30. September 2009 sind die Aktien der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft an der BX Swiss AG kotiert. www.acron-helvetia1.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft verkauft ihre Gewerbeliegenschaft in Buchs (ZH)

Ende der Ad-hoc-Mitteilung