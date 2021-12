Unterföhring (ots) -- Sandra Baumgartner, Peter Hardenacke und Sascha Roos im Talk mit Moderator Noah Pudelko über das denkwürdige Formel 1 Finale- Ab 16.30 Uhr live im TV sowie im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist als Bestandteil des Entertainment Pakets (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder bei Bestellung eines Sky Tickets (https://skyticket.sky.de/) und somit für alle Kunden empfangbarUnterföhring, 16. Dezember 2021 - Das spektakuläre Formel 1 Saisonfinale, in dem sich Max Verstappen letztlich zum Weltmeister küren konnte, ist weiterhin in aller Munde.Anlässlich des denkwürdigen Finals lassen Sky Kommentator Sascha Roos sowie die beiden Sky Reporter und Moderatoren Sandra Baumgartner und Peter Hardenacke in der Sondersendung "Formel 1: 2021 - Ein Saisonfinale für die Ewigkeit" das Drama von Abu Dhabi sowie die unglaublich spannende Formel 1 Saison Revue passieren.Ab 16.30 Uhr begrüßt Moderator Noah Pudelko seine Gäste am Freitag im Sky Sport News Studio.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5101736